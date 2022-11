Más lista que el hambre: combate el temido “hambre emocional” como las famosas

El otoño trae consigo muchos cambios, ante la llegada del frío podemos llegarnos a sentir desanimados, apáticos y con falta de energía. El cambio de estación puede hacer que nos sintamos en modo “apagado” y que pueda surgir el temido “hambre emocional” como consecuencia del estrés y de la ansiedad.

El hambre emocional es un estado en el que las personas comen obedeciendo a una compulsión, no por necesidad real de ingerir alimento. No se trata de un hambre o apetito real, el cual nos alerta de que nuestro cuerpo necesita recursos nutricionales que le proporcionen energía.

El hambre emocional se define como aquella sensación directamente relacionada con las emociones negativas que provoca las ganas de comer (normalmente alimentos insanos y snacks ultra procesados) sin tener hambre real, simplemente para calmar la ansiedad que tenemos.

Ya sabemos que lo ideal es no picar entre horas y hacer “la dieta” de las modelos, “ser felices, beber mucha agua y dormir ocho horas diarias”, pero para el resto de los mortales a veces con eso no es suficiente.

¿Sabían que mucha gente come sándwiches o dulces al menos una vez al día? El hábito de picar entre horas es algo que no aconsejan los expertos en nutrición, porque no dejamos descanso al aparato digestivo.

La nutricionista María Sanchidirán, explica que “es conveniente no interrumpir el proceso de limpieza de nuestro organismo que se activa a los 90 minutos después de comer”.

Las tentaciones existen y muchas veces no están en el piso de arriba, sino más cerca, en nuestra propia cocina o despensa, y muchas veces lo que más nos apetece en ese pico de ansiedad no es una saludable zanahoria cruda que además de ayudar a nuestra vista (bendito Bugs Bunny que nos lo hizo creer) o a nuestro propio bronceado, sino patatas fritas, dulces procesados, un poco de chocolate, y un larguísimo etcétera, porque cada uno tiene sus gustos y sus propias necesidades dulce o saladas.

La coach del centro de la nutricionista Júlia Farré comenta que respecto al hambre emocional “ciertos alimentos solo satisface momentáneamente con una alta carga calórica” Y que “comes como respuesta a una necesidad emocional”.

Es que comer así produce insatisfacción y culpa, no olvidemos que la Iglesia siempre ha incluido entre sus pecados capitales el de la gula. Y ahora, con tantos vídeos en Instagram de recetas, foodies y demás, las ganas de picar pueden aparecer en cualquier momento a golpe de click.

Hace ya unos años, la querida marquesa de Griñón y colaboradora de Antena 3, Tamara Falcó, tuvo un problema de tiroides, que le hizo engordar varios kilos y que sorprendió desde propios a extraños y que ella achacaba con humor a lo buena cocinera que era Ramona, la “chef” de villa Porcelanosa de la Preysler.

A la presentadora Tania Llasera le hundió literalmente “el peso de la fama” según ha contado muchas veces y tuvo problemas con ataques de “gordofobia” ya que había subido 30 kilos.

Es muy importante mantener una buena relación con la comida y sentirse a gusto con tu propio cuerpo, por eso me ha sorprendido favorablemente un nuevo producto que he tenido la suerte de poder testar, el bálsamo que te ayuda a evitar picar entre horas, Siluete Healthy Balm, que puedes encontrar en farmacias y en su propia web y que acaba de ganar el premio a la innovación de una importante revista masculina.

Y sí, es Made in Spain, porque aquí se investiga y mucho, ojalá hubiera siempre más presupuesto para ello la verdad… Desarrollado por un médico y un nutricionista, produce un efecto de distracción sensorial, porque no es sun inhibidor del apetito, que es importante decirlo. Lo que hace principalmente es distraer tus sentidos y así puedas controlar el hambre no fisiológica, reforzando nuestra capacidad de resistir impulsos, que es de lo que se trata.

Debo decir que sí que pica, porque se aplica en los labios, pero a mí es que me gusta el picante, ja ja ja. Y es que los ingredientes son naturales: Pimienta de Sichuan, Mentol, Aceite esencial de Eucalipto, etc. eso sí, si alguno o alguna pensaba que gracias al picante los labios se vuelven más turgentes, debo decir que el beneficio es otro, no picar entre horas calorías vacías y promover un estilo de vida más saludable.

¿Se acuerdan de cuando algunos médicos afirmaban que si tenías ganas de picar te fueras a lavar los dientes? Ese era otro modo de distraer tus sentidos, porque entre el cepillado, la pasta de dientes y el saber que los tienes limpios, se te iban casi al momento las ganas de picar.

O también otro ejemplo, el famoso Invisalign, el famoso “aparato para la boca”, dicen los que lo usan que, por no estar quitándoselo, lavándolo y volviéndoselo a poner prefieren no picar, ni pecar.

Porque pecar o no pecar, ésa es la cuestión. Porque sí, sabemos que solemos pecar, hablando en términos gastronómicos, sobre todo con los hidratos de carbono. Al consumir carbohidratos simples de fuentes como edulcorantes, fruta, dulces, refrescos y zumos sin combinarlos con fibra, proteína o grasas, nuestro cuerpo descompone el azúcar rápidamente y esto provoca picos o niveles altos de azúcar en sangre.

Y ya sabemos lo que puede pasar con esos picos, que la princesa del pueblo, de esa “cadena amiga” lo ha contado muchas veces. Por eso, productos como los bloqueadores de carbohidratos me parecen un gran invento. El Bloqueador de Carbohidratos de Q77+ está diseñado para ayudarte a reducir el peso impidiendo que los almidones que ingieres pasen a la sangre. Esto hace que el cuerpo controle el apetito y pueda utilizar las reservas de grasas, generando una sensación de saciedad.

Pero aunque también es producto farmacéutico, hay que tener en cuenta que es importante combinarlo con una rutina de ejercicio y una alimentación equilibrada, porque si pensabas como yo, que puede significar que si te comes una pizza con champiñones tu cuerpo solo acabe dirigiendo solo la verdura que contiene… no es eso, sino que como nos comenta Patricia Losa, CEO de Q77+ “De este modo, los hidratos se eliminan por las heces, evitando que entren en el torrente sanguíneo y favoreciendo que el organismo los queme para producir energía. Así, al no recibir los carbohidratos suficientes, nuestro organismo se abastece de las reservas de grasa, de las que intenta obtener la energía necesaria para poder hacer frente a las actividades cotidianas. Este mecanismo de acción logra acabar con el exceso de grasa en el organismo”. De venta en la Parafarmacia de El Corte Inglés o en su web.

Selena Gomez FOTO: Jordan Strauss Jordan Strauss/Invision/AP

Otra cosa que se puede hacer para ir bajando un poco de peso y que es la última moda en Los Ángeles y Nueva York, es meterse en trajes de rayos infrarrojos, como hacen celebrities como la actriz Selena Gómez que suele acudir a spas como Shaped House o Higher Dose para quemar entre 800 y 1.600 calorías en una sesión de 55 minutos. Lo que hace básicamente es subirte la temperatura corporal, como ocurre en las saunas para aumentar la quema de calorías y al mismo tiempo la energía del cuerpo.

¿Y si eres golos@ qué puedes hacer para perder peso? Puedes disminuir tu ansiedad picando gominolas, sí, pero saludables. Las hay de vinagre de sidra, que ayuda en la combustión de calorías, como las de Eiralabs, o las famosas ‘Skinny Sweets’, que son las primeras gominolas que prometen ayudarte a adelgazar. No tienen azúcar, según sus promesas, no tienen contraindicaciones y son 100% naturales. Además, ayudan en la pérdida de peso, a reducir la ansiedad y a mejorar el sistema digestivo. Porque sí, seguimos hablando de ansiedad, que es lo que nos ocupa.