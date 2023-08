El acuerdo prenupcial que le va a salir caro a la exesposa de Kevin Costner

En los últimos días se ha hecho sonar la disputa existente entreKevin Costner y Christine Baumgartner, exmodelo y diseñadora. Al parecer han surgido nuevas herramientas jurídicas que no dejan muy bien a la diseñadora y madre de los tres hijos que tiene la pareja.

Fue en 2003, cuando se empezaron a oír campanas de boda, ya desde un primer momento se dejó claro ciertas condiciones por las que el actor no estaba dispuesto a pasar. “Cuando Christine y yo comenzamos a hablar sobre el matrimonio en 2003, le expliqué que no me volvería a casar sin tener claro que mis residencias de propiedad seguirían siendo mías para vivir, sin importar lo que sucediera en nuestro matrimonio. Christine me reconoció en ese momento que entendió la importancia de esto para mí y estuvo de acuerdo con esta disposición”, relató el actor cuando compareció ante la Justicia.

Y es que las últimas argumentaciones en favor de la diseñadora pasan por la afirmación de que esta no entendió el acuerdo prenupcial que estaba firmando en 2004. Según fuentes del TMZ, canal digital que publica noticias de celebrities, la abogada de Kevin Costner argumentó que su exmujer “entendió el efecto legal del acuerdo prematrimonial antes de firmarlo”. A esto ha respondido el abogado de Baumgartner con fuerza que dicha “afirmación es vaga en cuanto al alcance y significado del término ‘entendió'” y sostiene, además, que la diseñadora era “incapaz de admitir o negar dicha afirmación”.

Por su parte, Kevin Costner ha afirmado que “nuestro acuerdo establece, entre otros términos, que todos los activos que cada uno poseía antes de nuestro matrimonio seguirían siendo propiedades por separado. Uno de mis bienes es la residencia que ella y yo hemos usado como nuestra casa familiar con nuestros tres hijos. Compré esta propiedad en 1988, mucho antes de casarme con ella”.

En julio de este año, un juez dictaminó que el actor debería pagar a su exmujer la cantidad de 129.755 dólares mensuales, una cantidad menor a la que aspiraba conseguir la diseñadora, la cual argumenta que no tiene trabajo desde que se convirtió en madre y le exige a su exmarido más dinero del que está dispuesto a dar para la manutención de sus tres hijos.

En el caso de que finalmente Christine Baumgartner impugne el acuerdo, esta deberá devolver en total los 1.5 millones de dólares que su exmarido le ha ido dando mes a mes tras su separación.