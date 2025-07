El escándalo histórico: Hugh Grant y la felación que hizo temblar a Hollywood

Hasta el 27 de junio de 1995, la imagen de Hugh Grant era impoluta. Alto, guapo, educado, buen actor, elegante y dotado de un magnetismo sensual que enamoraba las mujeres de la época. Pero ese día, sobre la una de la madrugada, esa imagen se rompió por completo.

Una rocambolesca situación le ponía entre la espada y la pared y amenazaba con acabar una carrera artística que empezaba a afianzarse en Hollywood. Dos policías que patrullaban por las inmediaciones de Sunset Street le descubrieron dentro de su BMW blanco con una prostituta de color, Divine Brown, que le practicaba una felación.

Escándalo mundial

La acción era tan intensa que Hugh y su «acompañante» demostraron tal ímpetu que el coche se balanceaba y hasta las luces de freno se volvieron intermitentes. Los agentes se acercaron al vehículo y, en un primer momento, se echaron a reír al contemplar el espectáculo, y poco después procedieron al arresto de la pareja. Grant, haciendo gala de su flema británica, colaboró inmediatamente con las fuerzas del orden, pero al día siguiente la fotografía de la detención era portada en los más importantes medios de comunicación escritos y abría el noticiero de los informativos radiofónicos y televisivos.

En aquellos tiempos, el actor mantenía una sólida relación sentimental con la actriz y modelo Elisabeth Hurley, una de las mujeres más atractivas del mundo del espectáculo. Cuando todos pensaban que el noviazgo de ocho años se rompería por completo, ella hizo de tripas corazón y perdonó la escandalosa y pública infidelidad.

El actor Hugh Grant larazon

También la industria cinematográfica decidió otorgar una segunda oportunidad al actor, pero le obligó a emprender una gira de disculpas, algo así como un camino de la vergüenza en el que el protagonista de esta historia lanzaba un mensaje del todo significativo: «Lo siento mucho, me he equivocado, no lo volveré hacer», que nos recuerda al de años después del Rey Juan Carlos I, tras su percance en un safari africano junto a Corinna.

La exclusiva de Divine Brown

Divine Brown, por su parte, sacó tajada de una felación que daría la vuelta al mundo. En realidad, no sabía quién era su cliente, pero en cuanto salto el escándalo la puerta de su casa se llenó de paparazzi. Y ella decidió vender la exclusiva de los hechos al medio sensacionalista «News of the World», que desembolsó doscientos cincuenta mil dólares y ocultó a la prostituta y a su familia en una casa vigilada del desierto de Anegada.

Lo que sucedió a continuación tiene todas las características de una tragicomedia. Divine apareció en la portada de la publicación luciendo el mismo vestido con el que Elisabeth Hurley había acompañado a Hugh Grant en el estreno de la exitosa película «Cuatro bodas y un funeral», un año antes. El enfado de la modelo fue monumental, pero no cambió su postura de apoyar a su pareja a pesar de la vergüenza.