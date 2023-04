Se filtra un vídeo de Aitana y Sebastián Yatra en actitud cómplice en Miami

Es una de las relaciones sorpresa de este 2023, y a pesar de que ni Aitana Ocaña ni Sebastián Yatra ha confirmado su historia de amor, tampoco ocultan su relación, y cada vez se comportan con más naturalidad. Buena prueba de ello son las imágenes que han compartido en sus respectivas redes sociales, al mismo tiempo y en los mismos lugares, de sus recientes vacaciones en República Dominicana.

La cantante catalana estaba deseando visitar este destino, y qué mejor que hacerlo en compañía de su pareja durante unos días de lo más especiales. Ambos han disfrutado de excursiones, paseos por la playa y atardeceres de ensueño. Así se puede apreciar en el siguiente vídeo.

Aitana ya se encuentra en España, mientras Yatra ha puesto rumbo a otro lugar. En el Aeropuerto de Madrid, la joven ha concedido unas breves pero reveladoras declaraciones: "No voy a hablar de eso, perdóname. Si es que no... Cuando yo quiera hablar de algo, de verdad que lo haré, pero ahora mismo no", desliza, confesado que está muy feliz en estos momentos, independientemente de su relación con Sebastián Yatra.

Mientras ambos se despedían en el Aeropuerto de Miami, no han podido evitar que las miradas de los curiosos (y los móviles) captasen unos segundos en los que se aprecia la complicidad entre ambos.

Unas imágenes que se han hecho virales en redes sociales y que confirman que su relación avanza a pasos agigantados.