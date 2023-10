Matthew Perry, su infierno personal más allá de 'Friends'

En la madrugada del 29 de octubre, el actor que interpretó a Chandler Bing en "Friends" ha sido encontrado muerto en una bañera de hidromasaje. Mattherw Perry regresó en torno a las dos de la madrugada (hora española) a su casa y mantuvo una animada conversación con su asistenta antes de que esta último se marchara a realizar unas compras. A su regreso halló el cuerpo sin vida de Matthew Perry en su jacuzzi. La causa de la muerte del cantante a los 54 años ha suscitado la duda y se ha puesto en marcha una investigación.

La vida del actor ha estado repleta de múltiples problemas de salud que vienen directamente causados por sus adicciones. A principios del año pasado publicaba una autobiografía, ‘Amigos, amantes y aquello tan terrible’, en la que explicaba sin censuras cómo ha sido su camino antes y después de ‘Friends’ y cómo estas adicciones han condicionado su comportamiento a lo largo de toda su vida: “Los adictos no somos mala gente. Solo estamos tratando de sentirnos mejor, pero tenemos una enfermedad. Cuando no me encuentro bien, pienso: 'Dame algo que haga que se me pase'. Tan sencillo como eso”.

Matthew Perry trató de luchar con fuerza frente a su enfermedad, poniendo en juego tantos medios como se encontraban a su alcance: “Me he gastado más de siete millones de dólares para intentar mantenerme sobrio. He ido a unas 6.000 reuniones de Alcohólicos Anónimos. He estado en rehabilitación 15 veces. He estado internado en un hospital psiquiátrico. He ido a terapia dos veces a la semana durante 30 años. He estado a las puertas de la muerte”, relata “aquello tan terrible” que luchó por superar.

En 1997 el actor tuvo un accidente de moto acuática por el que empezó un programa de recuperación de 28 días. Sin embargo, terminado este proceso, cuenta Perry en sus memorias, que se volvió adicto a la vicodina. El tema de las adicciones no es nuevo, ya en ‘Friends, el reencuentro’ hablaron extensamente de ello.

Y es que durante esta lucha de fármacos, el actor tuvo grandes variaciones en su peso y aspecto físico, llegando a pesar 66 kilogramos. En 2001, con motivo de su adicción a la vicodina, el alcohol, la metadona y las anfetaminas, el actor fue ingresado en una clínica de desintoxicación. Desde su libro es capaz de analizar su proceso de adicciones si se fija en las temporadas de la serie de ‘Friends’: “Si prestas atención a mi aspecto de una temporada a otra puedes seguir la trayectoria de mi adicción: si gano peso, es por el alcohol; si estoy delgado, es por las pastillas. Y si llevo perilla, es porque estoy tomando muchísimas”.

Matthew Perry y Maggie Wheeler en una escena de "Friends" NBC

La única temporada en la que el actor estuvo limpio fue en la temporada nueve de la serie. Además, fue su única nominación al Emmy a Mejor Actor de comedia.

En 2018, a consecuencia de su gran consumo de opioides tuvo que ser intervenido en una operación que tenía una posibilidad de éxito del 2%: “Me desperté y me di cuenta de que tenía una colostomía en el abdomen. Me dijeron que todo era muy desastroso por ahí abajo y que no podían hacerme una operación quirúrgica, pero que en un año podría revertirlo”. Fue una etapa dura en su vida, pero Perry relata en sus memorias cómo sintió sobrevivir a la operación fue para él como una segunda oportunidad y fue capaz de renunciar a la oxicodona. Finalmente a sus 53 años quiso compartir sus vivencias y su lucha “cuando estuviera a salvo de volver a entrar en el lado oscuro de todo”. Ahora las circunstancias de su muerte barajan dos posibilidades: una nueva recaída o un desgaste producido por los excesos durante su vida.