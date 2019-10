Don Juan Carlos y Doña Sofía podrían ir a la boda de Nadal

Rafa Nadal y Xisca Perelló (ahora Mary) han elegido el 19 de octubre para darse el «sí, quiero» después de catorce años de noviazgo. En la finca Sa Fortalesa en Pollensa reunirán a más de quinientos invitados entre familiares y amigos de todo el mundo. Es muy posible que acudan también Don Juan Carlos y Doña Sofía. Sienten un gran cariño por el campeón y en casi todas las finales de Roland Garros ha acudido alguno de los dos para aplaudirlo. El verano pasado, cuando los Reyes acudieron al centro de entrenamiento de Nadal en Manacor recibieron verbalmente la invitación. Gracias a esa visita que no formaba parte de la agenda institucional se supo por fin la fecha definitiva del enlace. Fue Don Juan Carlos quien lo confirmó al comentar «Sofi, se nos casa Rafa».

La pareja ha trasladado a su vida privada esa discreción que forma parte de su sello de identidad. Y por eso han querido que su boda no se convierta en un circo mediático y mucho menos con exclusiva de por medio como fue el caso de la de su colega Fernando Verdasco con Ana Boyer. Desde que Rafa le regaló el anillo de compromiso (un solitario montado en oro de 18 kilates) como preludio de boda en mayo de 2018 comenzó la cuenta atrás. Esta sortija que Xisca recibió en Roma era muy parecida a la de Ainhoa Arteta, cuyo valor superaba los 5.000 euros. El vestido de novia es diseño de Rosa Clarà, que también vestirá al resto de las mujeres de la familia. No habrá como se ha dicho inhibidores de frecuencia y dependerá de cada invitado el que rompa el compromiso de no subir fotos a las redes. Rafa y Xisca tienen intención de repartir imágenes a los medios.

nada de tatuajes

Desde el primer momento tenían claro que su matrimonio no se podía celebrar en otro lugar que no fuera Mallorca. No querían tatuajes, ni pulseras para identificar a los invitados, y buscaron un lugar lo suficientemente resguardado para que la privacidad fuera absoluta. Y lo encontraron en Sa Fortalesa, un antiguo baluarte en un enclave idílico con vistas al mar en el municipio de Pollensa. Los cerca de 500 invitados accederán por una entrada principal, con lo cual resultará tarea imposible que nadie entre sin invitación. Dentro del recinto de 88.000 metros cuadrados hay siete casas que suman diecisiete dormitorios, dos calas privadas y un helipuerto. Según los datos que figuran en agencias inmobiliarias de lujo, es una de las mansiones más caras de España. El último comprador la adquirió en 2011 por 40 millones de euros y se consideró una de las mayores operaciones inmobiliarias en la isla. Se alquila para rodajes de anuncios y películas («El infiltrado») y el precio para una fiesta de las características de la boda del tenista podría rondar los 40.000 según datos publicados por el diario El Dia más suplemento si se utilizan las villas.

De la cena nupcial se encargará el chef Quique Da Costa. Teniendo en cuenta que el menú de temporada 2019 al que ha bautizado como «autorretrato» y que sirve en su restaurante de Denia con un precio de 210 euros, al que se puede añadir «la armonía de vinos» con un coste añadido de 110 euros, o la llamada «Experiencia Completa», 386 euros, el coste por quinientos invitados llegaría hasta los 200.000 euros. Una cifra a la que habría que añadir la decoración floral, el servicio de camareros, de seguridad, el cóctel, la recena, la música, los djs... y suma. Una ceremonia en la que conociendo la discreción de los novios no habrá ostentación, pero sí lo mejor para que el recuerdo de ese día sea inolvidable.