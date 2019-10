El amor lésbico de Marta Luisa de Noruega

Marta Luisa de Noruega y Ari Behn pusieron fin a su matrimonio en agosto de 2016, tras más de diez años juntos y tres hijas en común. La hija del rey Harald y Sonia pidieron entonces respeto. Pronto empezó a especularse entonces con que la “princesa escritora” había encontrado de nuevo el amor, en una mujer de su entorno, Elisabeth Nordeng. Ella había sido su socia durante años y mantenían una conexión especial. Se convirtieron en inseparables y en 2007 fundaron Asarte Inspiration, una empresa dedicada a la organización de eventos inspiracionales. Con ella mantenía una conexión no solo profesional sino también espiritual. De ahí que la prensa noruega no dudara en rumorear que entre ambas existía algo más que una relación empresarial

Poco tiempo después, Marta Luisa de Noruega confirmó en Instagram su relación con Durek Verret, el chamán de las famosas, quién en alguna ocasión se ha declarado abiertamente sexual.

La presunta relación lésbica entre Marta Luisa y Nordeng vuelve a ser noticia ya que esta última ha publicado un libro en el que dedica un espacio a aquél amor lésbico que copó los titulares de Noruega. “Los rumores eran falsos. No tenían nada de realidad. Puede que nos haya afectado más de lo que entendimos allí en ese momento. Aunque nos reírnos de eso, no fue muy divertido, especialmente para nuestras familias”, relata Elisabeth. Por su parte, la princesa ha añadido que aquello fue “una estupidez y cuando lo piensas hay un grado de discriminación. Solo porque éramos mujeres, amigas y trabajábamos juntas no teníamos por qué tener una relación sexual”.

Cierto o no, los rumores consiguieron alejar a las dos amigas que ahora apenas se ven. “Bueno..., la vida es así. Marta siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Estoy agradecida por nuestro tiempo juntas y confío en que siempre estaremos allí la una para la otra”, ha señalado Elisabeth.