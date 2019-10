El consejo de Carmen Lomana a Pablo Iglesias que se ha hecho viral

Carmen Lomana acudió al programa “Vuelta al cole” de Telemadrid, en el que los niños entrevistan a personajes conocidos y que se ha convertido en uno de los acontecimientos televisivos de los últimos días. Durante el programa, apareció en una pantalla una imagen de Pablo Iglesias y Lomana desveló el consejo de higiene que le dio. “Huy, este. Ya le he dicho por Twitter de todo...Yo recuerdo la primera vez que salió en un debate político que yo le dije, ‘por favor, no sé si sabes que hay desodorantes secos. O, si no, ponte una camisa blanca’. Lo que no puedes es salir a hablar en público con las manos en jarras y unos cercos así de grandes en una azul”, relató.

Como era de esperar, sus declaraciones han generado toda clase de comentarios en las redes sociales, hasta tal punto de hacerse viral. Algunos usuarios llevan días tildando a la cadena de “manipuladora” y, por ello, Lomana ha echado mano de su cuenta de Twitter para defenderse de las acusaciones asegurando que ella no está al servicio de nadie y que simplemente dio su opinión y dijo algo que era cierto. “A Iglesias todos lo recordamos con esos cercos de sudor. Algo muy fácil de solucionar y por eso se lo dije .Soy una ciudadana libre y digo lo que me da la gana”, contestó a un usuario. Tras una serie de mensajes, aseguró también que nunca ha militado en ningún partido político y que le encanta “reunir a gente de Más País, Vox, PSOE y PP”. Finalmente, quiso dejar claro que Telemadrid “nada tiene que ver con mis opiniones”.