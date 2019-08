El importante y misterioso anuncio sobre Michael Jackson diez años después de su muerte

Todo lo que rodea la figura de Michael Jackson genera siempre un gran revuelo, incluso después de muerto. Su tormentosa vida, las acusaciones de abuso de menores y su fallecimiento por una sobredosis de fármacos... Todo lo que le rodea al Rey del Pop está rodeado de polémica, alimentada por nuevas acusaciones o el estreno del controvertido documental Leaving Neverland. Ahora, la ex representante de "Jacko", Raymone Bain, ha anunciado que en los próximos días convocará una rueda de prensa en la que realizará un "anuncio importante", en el que también hablará sobre su legado junto con un mandato realizado por él el 6 de octubre de 2006, un año después de las primeras acusaciones de abuso infantil.

Inmediatamente, se dispararon las especulaciones. Bain, que también ha representado a estrellas como Janet Jackson o Serena Williams, fue una de sus más férreas defensoras del autor de "thriller" y el anuncio de la convocatoria de prensa llega tan sólo unos meses después del estreno del documental "Leaving Neverland", dirigido por Dan Reed, que se centró el el testimonio de dos personas que afirmaron que Jackson abusó sexualmente de ellos cuando eran niños. De hecho, a raíz de la proyección del documental, emisoras de radio de todo el mundo prohibieron la emisión de las canciones de del rey del Pop. Jackson negó, hasta su muerte en 2009, las acusaciones.

Ahora, otro documental devuelve a la actualidad al artista. "Chase The Truth", disponible en Amazon, presenta entrevistas con los defensores del artista ha sido lanzado en defensa de Jackson, incluidas las del biógrafo Mike Smallcombe, la ex estrella infantil Mark Lester y el ex guardaespaldas Matt Fiddes.

Y queda por conocerse el contenido de la biografía de Lisa Marie Prestley, que ha firmado un acuerdo de 4 millones de dólares con una editorial para que narre los explosivos secretos de su matrimonio con el artista, con el que se casó en 1994 y del que se divorció dos años después.