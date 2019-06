El polígrafo: ¿Son ciertos los rumores de divorcio de Fernando Hierro y su mujer?

Por comentarlo no queda, incluso siendo un bulo en toda regla que esta semana ocupaba las principales webs del corazón. Pero resulta un incordio perturbador en el peor de los casos. Rumorea que algo siempre queda, bien lo sabe esta querida pareja que sufre en sus carnes un runrún incómodo que solo el tiempo aclarará. Ellos no opinan, resisten sin desmentir y dejan que los demás ladren. Buena táctica.

Eclipsó al resto de invitadas. Su modelo de raso con manga hasta el puño quizá parecía excesivo para los calores sevillanos que ella conoce tan bien. No se echó para atrás ni dudó un momento. Tampoco lo hizo plantándose una pamela que simulaba un ramo floral igualmente fucsia y todo contrastado con sandalias plateadas. Volvió a ser la Nati de los buenos tiempos. Costará olvidar el detalle del pañuelo a la cintura.

¿Es tan grave la enfermedad de Amador Mohedano?: Falso

No diremos ni «mú» y tocamos madera para que la salud de Amador Mohedano no corra peligro. El propio hermano de La Jurado lo ha desmentido por activa y por pasiva asegurando que todo es mentira. Mientras alguna persona cercana mantiene todo lo contrario. Ojalá no pase de ser un rumor desafortunado y con mucha mala pata. Seguro que solo es eso. Estaremos a la espera, pero tranquilos.