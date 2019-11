Expulsan a Anabel Alonso de “Masterchef” y se lía (otra vez) en Twitter

Siempre polémica, cuando se supo que la actriz Anabel Alonso formaría parte del elenco de la nueva edición de “Masterchef celebrity” los tuiteros calentaron sus teclados preparados para comentar sus andanzas en el programa de cocina. Como las emisiones no se realizan en directo, Alonso pudo aportar su visión del desarrollo del reality en vivo semana a semana, aunque sin meterse en grandes “charcos”. Puede que las expectativas estuviera muy altas. Hasta que en la noche de ayer llegó el momento que sus detractores estaban esperando y sus aficionados esperaban no se produjera hasta la final: su expulsión. Alonso abandonó el plató con lágrimas en los ojos

Antes, la red social del pajarito azul ya echaba humo, y la protagonista era, cómo no, Anabel Alonso. La humorista protagonizó una fuerte discusión con Tamara Falcó. La vasca echó en cara a la hija de Isabel Preysler que estaba cocinando demasiado tranquila por llevar el delantar dorado (el que sirve de salvaguarda frente a la expulsión). Después de eso tuvieron un intercambio de opiniones subido de tono en plena prueba. “No lo entiendo, me he sentido como una chusquera barriobajera que no sabe hablar con la gente”, dijo Alonso. “A mí no me gusta discutir, pero no me gusta menos que me falten al respeto. Por eso, cuando Anabel me ha faltado al respeto la he puesto en su sitio”, rebatió Falcó.

Mientras, en Twitter, las opiniones estaban divididas aunque, en general, la actriz fue la peor parada: “Los prejuicios de Anabel Alonso hacia Tamara Falcó (da igual en qué casa haya nacido) son de lo peorcito que se ha visto en #MCCelebrity”, “Qué tía más mala es Anabel Alonso, tiene cruzada a Tamara y arremete contra ella a la más mínima. Es soberbia y prepotente, además de ser impertinente y maleducada”, “Tamara Falcó plantándole cara a Anabel Alonso. Ya era hora de que alguien le bajara los humos a la pesada esta” o “Por favor, qué pesada es Anabel Alonso! No sabe qué hacer para llamar la atención! Qué tortura de mujer! Desquiciada en todos los sentidos, se las da de educada y es una ordinaria, de graciosa y no tiene gracia. Y de lista y...” fueron algunas de las críticas que tuvo que leer la humorista.