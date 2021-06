Lo que «esconde» el enlace (aún en pañales) de Belén Esteban y Miguel Marcos

Gente

El pasado 9 de junio, Belén Esteban anunció en «Sálvame» la que para muchos es una de las grandes noticias del año: su boda por la iglesia junto a Miguel Marcos. La colaboradora manifestó la ilusión que le hace al hombre de su vida el hecho de pasar por el altar. Él es creyente y ella, también. La fecha elegida por ambos es el 22 de junio de 2022. La pandemia impidió que se casasen el verano pasado y es por eso que esta será la fecha definitiva para la esperada celebración. El 22 de junio no es una fecha cualquiera para Belén y Miguel. Es el día en el que cumplirán tres años desde que contrajeran matrimonio por lo civil en 2019, que culminó con una fiesta multitudinaria rodeados de familiares, amigos y compañeros.

La iglesia que han elegido los protagonistas para coronarse como marido y mujer no podía ser otra que la de San Vicente Mártir, situada al lado del Ayuntamiento de Paracuellos. Esta parroquia es la única del municipio junto con la de Miramadrid, y uno de los pocos monumentos que quedan en este pueblo ubicado a orillas del Jarama, y cuenta con un párroco de excepción muy querido por todos: don Víctor Manuel.

Respetado párroco

LA RAZÓN se ha desplazado hasta el municipio en el que vive Belén Esteban desde hace casi once años. Allí hemos visitado la iglesia y hablamos con Víctor Manuel, el primer sacerdote de esta parroquia. El otro es el padre Ignacio, un hombre joven que ejerce como sacerdote coadjutor. El veterano y respetado párroco de San Vicente Mártir asegura que, por el momento, «Belén Esteban no ha solicitado ni reservado la fecha», a pesar de que ya la ha comunicado públicamente. Por el momento, la colaboradora no ha acudido al templo sagrado para comenzar con los preparativos católicos. Cabe destacar que, según señala el padre Víctor Manuel, «los cursillos prematrimoniales tienen lugar durante los meses de febrero y marzo», y son de obligatoria asistencia. Tímido y con respeto hacia los medios de comunicación, cuenta que se siente «muy contento porque alguien con la proyección pública de Belén comparta esos valores eclesiásticos y su creencia», aunque a sus ojos es una feligresa más, al igual que su marido. Ambos han acudido en varias ocasiones a misa de don Víctor Manuel, por lo que para ellos ya son caras conocidas y no precisamente por la televisión.

Esta iglesia, que se convertirá en el epicentro de los focos y miradas de los curiosos durante el próximo verano, se sitúa en el centro de Paracuellos del Jarama (Madrid) y fue construida en 1587 por uno de los sobrinos del cardenal Tavera, que fue el responsable de reconocidos monumentos arquitectónicos de la época. La villa la vendió Felipe II a una familia de nobles para posteriormente terminar en manos de la Casa de Medinaceli. Sus obras finalizaron en 1640 y hasta hoy. El interior de la iglesia, tal y como se aprecia en la fotografía que reproducimos, sigue la línea barroca de hace casi cuatro siglos. Una construcción dedicada al mártir San Vicente (de ahí su nombre) dividida en tres naves longitudinales. Tiene tres puertas de acceso al interior, aunque la principal es la más característica y llamativa.

Es una realidad afirmar que esta boda será uno de los acontecimientos más comentados para la Prensa del corazón en 2022. Una ceremonia en la que seremos testigos de cientos de invitados y de sus «looks» más elegantes y llamativos. Una boda emotiva de dos personas que creen en el matrimonio por la iglesia y que tienen fe católica.

Este será el tercer enlace para Belén Esteban. En 2008 contrajo matrimonio con Fran Álvarez, fallecido en 2020, y en 2019 se casó por lo civil con su actual marido, el conductor de ambulancias Miguel Marcos. ¿Cuál será esta vez el vestido elegido por la colaboradora de «Sálvame»? ¿Y volveremos a constatar la ausencia inesperada de algunos rostros conocidos? Por el momento habrá que esperar un tiempo para conocer esos detalles.

Dos años de casados

Son varios los hombres que han pasado por la vida de Belén Esteban, pero tres han marcado de manera especial su trayectoria vital: Jesulín de Ubrique, padre de su única hija, el ya tristemente desaparecido Fran Álvarez y Miguel Marcos, su actual marido y con el que acaba de cumplir dos años de matrimonio.

De la mano de Miguel llegó la calma, el equilibrio y la estabilidad. Belén Esteban, lleva años más moderada y alejada de las grandes polémicas, aunque sigue sin morderse la lengua en el programa en el que colabora cada tarde. La tertuliana de Telecinco proclama su amor a los cuatro vientos y publica con frecuencia fotografías junto al hombre de su vida en sus redes sociales.

Belén y Miguel Marcos se conocieron de la manera más inesperada. En 2013, ella, diabética, sufrió una subida de azúcar que le hizo llamar a la ambulancia y fue él, conductor de ambulancias, quien acudió al aviso. Surgió el amor y se volvieron inseparables. Los dos han llevado siempre su relación con naturalidad, sin ocultarse, aunque él ha intentado mantenerse siempre alejado del foco mediático.