Domecq, Palazuelo, Figueroa, Osma… la joven aristocracia marca el ritmo de la elegancia

El 2020 no fue un buen año para las listas de elegantes: ni había ganas ni eventos para lucir un modelito. Pero en 2021 parece que las cosas cambian y las celebrities se animan a poner algo de color a una realidad que ya de por si es bastante gris.

Para intentar cerrar por todo lo alto este verano, LA RAZÓN ha contado con algunas de las voces más importantes de la moda de nuestro país para elaborar el listado de las mujeres y hombres más elegantes de España. Los diseñadores Álvaro Castejón y Arnaud Maillard, fundadores de la firma Alvarno, una de las casas de moda españolas más respetadas a nivel nacional e internacional; Manuel García, director creativo de la firma García Madrid (una de las referencias en la moda masculina); la periodista y empresaria Yolanda Sacristán, fundadora de la agencia The Beauty Newsroom y exdirectora de Vogue y Harper’s Bazaar; Cristina Reyes, estilista con clientas como Isabel Preysler, Lucía Villalón o Rosanna Zanetti; y Carmen Lomana, que es, sin lugar a dudas, una de las mujeres más elegantes del planeta y una de las que más sabe de elegancia, han formado, junto con la redacción de este periódico y los perfiles de nuestras redes sociales, el jurado que en los últimos días ha votado para elegir quién debía formar parte de este ranking.

La ganadora no ha sido muy discutida, y es que son pocos los que no coinciden en que Inés Domecq es poseedora de un estilo que ha arrasado en nuestro país. Basta echar un vistazo a las bodas más importantes de este verano para comprobar como todo el mundo quiere emular los looks que luce la actual marquesa de Almenara, fundadora de la firma IQ Collection.

Alessandra “ Sassa “ de Osma

Y ella es solo una de las jóvenes aristócratas que encontramos en nuestro listado. Sofía Palazuelo, duquesa de Huéscar; Lulu Figueroa, hija del conde de Romanones; Sassa de Osma, nuera de Enrique de Hannover, y Casilda Finat, vizcondesa de Rías, son los otros nombres que aparecen entre las diez mujeres más elegantes de nuestro país. A eso, además, hay que sumar la presencia en tercer lugar de la Reina Doña Letizia, y a Naty Abascal, madre del Duque de Feria, que ha sido encumbrada a nuestro ranking gracias a las redes sociales, que la siguen considerando como una referencia cuando se habla de elegancia.

La Reina Doña Letizia

Junto con ellas, la modelo y presentadora Nieves Álvarez; la actriz Bibiana Fernández; la influencer Gala González, y Almudena Lapique, sobrina de Cari Lapique, conformar lo mejor de la moda patria, según nuestro jurado.

Gala González

Si hablamos de hombres la cosa está más repartida. El actor Quim Gutiérrez se erige con la primera plaza de nuestro ranking, pero le sigue de cerca el Rey, Felipe VI. Completa el podio Jon Kortajarena, que con su tercera plaza sitúa al sector de la moda con la medalla de bronce.

Quim Gutiérrez

Eso sí, en el cómputo total son los diseñadores, estilistas y modelos los que arrasan: además del top vasco, los diseñadores Juan Avellaneda y Manolo Blahnik, el periodista y estilista, Josie, y el modelo Pepe Barroso Jr. dejan claro que los expertos en moda también saben mucho de elegancia.

Además de Gutiérrez, Alex González es el otro actor que aparece en nuestro ranking, empatando así el mundo de la interpretación con el de la aristocracia: además del Rey, el Duque de Feria, Rafael Medina, también ha contado con el beneplácito de nuestro jurado. El mundo del deporte solo consigue colar a un representante: se trata de Álvaro Odriozola. El lateral derecho donostiarra ha conseguido consolidarse como una referencia de estilo y no es raro encontrarlo en la lista de los más elegantes.

El actor Alex González

Por último, de nuestro listado podemos sacar una conclusión: solo encontramos una pareja y esa es ni más ni menos que la formada por Don Felipe y Doña Letizia, en segunda y tercera posición respectivamente en sus rankings, que se confirman como la pareja más elegante de nuestro país.