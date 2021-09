Lolita la lía en las redes con su opinión sobre el feminismo

Famosos

#MeToo

La noche del sábado la cantante Lolita acudió al programa “La Sexta Noche”, junto al actor Luis Mottola, para promocionar la obra de teatro “Llévame al cielo”, dirigida y protagonizada por ella. «No. Soy un ser humano, soy una mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer», respondió Lolita Flores a cuál era su postura ante el feminismo y si se consideraba feminista.

Su resspuesta ha provocado una revolución de críticas en las redes, aunnque después matizó que las mujeres eran las que más violencia sufrían innegablemente.

Tras ser consultada por el #MeToo, el movimiento que surgió en Estados Unidos de manos de cientos de mujeres que denunciaron la violencia de género de hombres famosos y poderosos en el mundo del cine, la ñusica y el arte, la hija de Lola Flores reconoció desconocer el movimiento y mostró su apoyo a todas las mujeres que habían sufrido esta violencia. «A mí no me ha pasado. No he gustado tanto a los hombres como para que me metan mano, no levanto pasiones. Está claro que a ellos no les matan como a nosotras, ahí está el porcentaje de lo que hay», dijo.