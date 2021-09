Ainhoa Arteta agradece a sus seguidores el apoyo recibido

Gente

Problemas de salud

Tras varias semanas especulando sobre el estado de salud de Ainhoa Arteta, la soprano ha querido tranquilizar a sus fans y lo ha hecho a través de las redes sociales donde ha enviado un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido en estos duros momentos. “Millones de gracias a todos mis seguidores, amigos y compañeros de profesión por las muestras de cariño y apoyo que recibo cada día. No os podéis imaginar la fuerza que me dais para seguir peleando. Ahora estoy en plena recuperación, y con muchísimas ganas de volver pronto a los escenarios para seguir compartiendo momentos únicos con vosotros. ¡Os quiero!”,

Ana Rosa Quintana, gran amiga de la artista, puso también estos días fin a las especulaciones sobre la gravedad en el estado de salud de Arteta. La presentadora explicaba que su último ingreso hospitalario se produjo el pasado mes de julio y que no se debió a un infarto sino a un cólico nefrítico. “La piedra debía estar en mal sitio, no sabemos si ya había infección... el caso es que tiene que ser trasladada desde el Puerto de Santa María hasta el Virgen del Rocío en Sevilla en estado gravísimo en helicóptero. En estado gravísimo, gravísimo”, comentaba. Un ingreso por el que fue dada de alta el 25 de agosto. Arteta quiso entonces agradecer a los profesionales sanitarios el haberle salvado la vida. “He estado con vosotros en primera línea de fuego como si fuera espectadora... Os he visto correr, llorar, reír, y seguir siempre trabajando hasta la extenuación. Me habéis emocionado con vuestros testimonios, nos volveremos a ver, y pronto como os prometí.

2021 no está siendo un año fácil para Ainhoa Arteta. No solo contrajo el coronavirus sino que también ha dado por finalizada su relación con Matías Urrea, y no precisamente de manera cordial. La pareja atravesaba una crisis, aunque en principio no tenían planificado separarse.