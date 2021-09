Ainhoa Arteta “no trataba bien” a su marido, según su círculo íntimo

Gente

Ruptura

La revista Semana llegó el pasado miércoles a los quioscos de toda España anunciado dos separaciones: la de Joaquín Prat y Yolanda Bravo, que pusieron fin a su relación tras doce años juntos; y la de Ainhoa Arteta y Matías Urrea, que han roto su matrimonio dos años después de pasar por el altar. Aunque la noticia pilló de sorpresa a buena parte de la opinión pública, lo cierto es que en su círculo íntimo ya intuían este trágico final: “Se veía venir. Cualquiera que hubiera estado cerca de ellos, en su entorno, conocía la situación”, cuenta a LOC una fuente muy cercana a la ya expareja.

El confidente del medio anteriormente citado no hablaba precisamente bien de Ainhoa Arteta, a quien describe como una persona autoritaria y tirana en su matrimonio. “No lo trataba bien delante de todos nosotros en fiestas y reuniones: ‘tráeme esto, tráeme aquello, mira cómo lo tengo’... Ella iba de diva, una cosa de locos”, recuerda la fuente, que recalca lo enamorado que el militar estaba de la soprano. Además, ahonda en el supuesto carácter complicado de la cantante e insiste en que no se portaba del todo bien con su esposo: “A Ainhoa hay que llevarla, lo ha tenido ahí como un mayordomo durante estos dos años, no entendíamos qué hacía él ahí”.

Ainhoa Arteta, Matías Urrea y Carmen Lomana junto a unos amigos FOTO: Jose Velasco Europa Press

Unas declaraciones que, sumadas a las últimas noticias que llegan desde la expareja, hacen presagiar que su divorcio se puede convertir en un proceso más o menos complicado. Desde ABC cuentan que Ainhoa Arteta se niega a saldar la parte de un préstamo que el matrimonio habría solicitado para cubrir algunos “agujeros económicos generados por ella”, un asunto sobre el que la cantante y Matías Urrea tendrán que debatir y llegar a un acuerdo si no quieren acabar en los tribunales, un escenario que no parece intimidad al militar: “Advierte que no tendrá inconveniente en iniciar cuantas acciones legales sean necesarias para proteger su patrimonio e integridad”, deslizan desde el medio citado anteriormente.