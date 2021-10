Gente

Luto

Anabel Pantoja estalla: ”yo no comercializo con una pérdida”

Cansada de las críticas y de que se cuestionen todas sus decisiones, Anabel Pantoja ha estallado en las redes sociales. “Espera, que no leo bien. ¿Comercializo con una pérdida? ¿Cuándo? ¿Dónde? No se puede tener tan poca empatía”, ha publicado la sevillana reivindicando su derecho a “hacer lo que le dé la gana”.

El clan Pantoja vive momentos duros tras el fallecimiento de doña Ana, la madre de Isabel Pantoja. Hasta Cantora se desplazaron todos para dar el último adiós a la matriarca del clan. Kiko y su familia, e Isa y la suya ya se encontraban en La Graciosa para acompañar a su prima Anabel en su boda con Omar Sánchz cuando la noticia del deceso se produjo. A pesar de que en un principio se dijo que se les vetaba la entrada a la finca familiar, finalmente los tres decidieron viajar hasta allí para despedirse de la madre de la tonadillera.

A su regreso a La Graciosa, y segura de que a su abuela le habría gustado que continuara con sus planes, Anabel Pantoja estaba segura de que la boda debía seguir adelante. Una decisión que ha sido muy criticada por sus haters, tras la decisión de Kiko Rivera y de Irene Rosales de no asistir al enlace pro estar destrozados anímicamente. D

Diferentes fuentes apuntan además que en la familia Pantoja habría sentado fatal la decisión de continuar con los planes y tanto su padre, Bernardo Pantoja, como su tía Isabel, estarían muy enfadados con ella por celebrar una fiesta en estos momentos tan duros para todo el clan.

“Gracias por dejarme ser tu nieta, por formar parte de la historia de tu vida y por darme tantos momentos que nunca jamás olvidaré. Ahora más que nunca conmigo, después de 35 años me visto de blanco, sé que estarás ahí y viendo si me queda bien o como estoy peiná te siento!Nos has dejado muy vacíos, pero muy llenos de ti. Tú gorda que te adora, para siempre”, dedicó Anabel a su abuela.