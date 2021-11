Rocío Flores vuelve a retocar su rostro

Gente

Cambio de imagen

Tras su paso por Supervivientes 2020, Rocío Flores no es la misma. No solo su mayor presencia a nivel mediático ha cambiado, también su imagen. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores se ha convertido en influencer y como tal no solo comparte con sus 786.000 seguidores todos sus “looks”, sino también los tratamientos a los que se somete para estar perfecta. Así, si hace unos días compartía uno de los tratamientos corporales a los que se había sometido para reducir, tonificar y moldear ciertas partes de su cuerpo, ahora ha lo ha hecho de los últimos cambios a los que ha sometido su rostro.

De hecho, Flores se ha sometido a tres retoques en una misma sesión. “Me he corregido un bultito de la nariz con un poco de ácido hialurónico, sobre todo para el perfil, que no se me viese un pequeño bulto”, ha comenzado a explicar a sus fans la nieta de Rocío Jurado, a través de varios vídeos. “Me he puesto un poco de ácido en los labios. La verdad que no me los retocaba desde que salí de Supervivientes””, ha señalado @rotrece.

Además, la colaboradora de El programa de Ana Rosa ha desvelado que se ha dejado asesorar por los profesionales de la medicina estética y se ha hecho un cambio facial por el que nunca antes había pasado. Un retoque que ella misma califica de muy “heavy” puesto que es “la primera vez en su vida que lo hace. “Me he puesto un poco de bótox en la zona de la frente para poder corregir la expresión, que parece que siempre estoy enfadada”, ha confirmado entre risas.

Otros retoques

La primera vez que Rocío Flores se sometió a una intervención estética fue para realizarse una bichectomía para eliminar las bolas de trasa situadas a la altura de los pómulos, que se conocern con el nombre de bolsas de bichat.

“Me ha gustado bastante el resultado, ya os enseñaré la foto del antes y el después”, ha afirmado Rocío Flores tras los últimos cambios faciales a los que se ha sometido.