George Clooney deja escapar 35 millones de dólares tras rechazar este trabajo

Gente

Viral

George Clooney es uno de los actores de Hollywood más conocidos a nivel internacional y no hace falta ser un genio para estimar que su fortuna se cuenta en muchos millones de dólares. Tantos años de exitosa carrera ante las cámaras le han valido para forjar un auténtico imperio económico, una privilegiada y cómoda posición que ahora le permite rechazar ciertos trabajos u ofertas aunque le conlleve perder dinero. De hecho, el que fuera protagonista de ‘Urgencias’ acaba de confesar que dijo ‘no’ a un trabajo publicitario por el que le ofrecían la friolera cantidad de 35 millones de dólares, ¡por un solo día de trabajo!

“Me ofrecieron 35 millones de dólares por un día de trabajo para un anuncio de una aerolínea, pero hablé con Amal (su esposa) al respecto y decidimos que no valía la pena. Estaba asociado con un país que, aunque es un aliado, a veces es cuestionable, así que pensé: ‘Bueno, si me quita un minuto de sueño, no vale la pena”, explicó el propio George Clooney en una entrevista con ‘The Guardian’.

George Clooney y Amal Clooney

Mientras que otros actores de Hollywood se niegan a trabajar en publicidad por prestigio, George Clooney nunca ha hecho ascos a este sector. De hecho, es la imagen de una conocida marca de cafés y cafeteras, un trabajo que le ha reportado más de 30 millones de libras. Sin embargo, sus valores personales le llevaron a rechazar esta última oferta sin pensar en la fortuna que estaba dejando escapar: “¿Sabes qué? Creo que ahora tengo suficiente dinero”, reflexiona el artista.

Aunque el actor no suele hablar de su vida privada, en esta entrevista se ha abierto en canal y ha detallado cómo es su vida con Ama Clooney y los dos hijos que tienen en común. Especial hincapié hizo al tiempo que pasaron confinados, completamente solos y sin el servicio de niñera del que suelen disponer: “Tenemos una niñera cuatro días a la semana y el resto del tiempo somos solo nosotros con nuestros hijos. Durante el confinamiento estuvimos solo nosotros, ¡durante un año completo! Me sentía como mi madre en 1964, lavando platos y seis cargas de ropa al día”, recuerda.