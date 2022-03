Nerea Garmendia desvela su problema de audición: “Hay que normalizarlo, ser sordo no es malo”

El pasado mes de enero, Nerea Garmendia desveló a través de sus redes sociales que sufre hipoacusia neurosensorial bilateral, un problema que le ha ocasionado la pérdida de audición del 33% y por la que necesitaba de un audífono. “Aunque oigo la vida, no entiendo bien las conversaciones”, confesaba en un post de Instagram.

Ahora, convertida en madrina de la nueva campaña de Gaes, ‘Porque oír importa’ y se sincera por primera vez sobre los problemas de audición que padece, explicando cómo ha aprendido a convivir con ellos y cómo le afectan en su día a día y en su profesión de actriz, cómica y presentadora.

“Tardé demasiado tiempo en ir a un especialista porque esta frase lo decimos todos ‘estoy un poco sorda’, pero no hacemos nada para remediarlo. Tarde seis o siete años en ir a un otorrino. Todos los años me hacía mis pruebas, mis audiometrías, pero no pensé que tendría un remedio, yo me había resignado a ser sorda”, asegura a Europa Press.

“Me da mucha rabia, primero porque parece que los audífonos son para personas mayores, hay diferentes tipos de sordera, no significa que solo lo sufran las personas mayores, es uno de nuestros cinco sentidos y a veces se estropea. Tenemos que normalizarlo, ser sordo no es malo, yo soy sorda, soy diferente en algunas cosas y soy única en mi vida. Es fundamental de que el hecho de que seas sordo no sea un problema. Para mí si lo ha sido porque yo trabajo con mi voz, salí del armario y ahora escucho la vida, es una locura. Me gusta gritar a los cuatro vientos, que me escuchen y sobre todo porque para mí ha sido un antes y un después”, confiesa a dicho medio la actriz.

Lo cierto es que en estos momentos más complicados, Nerea Garmendia siempre se ha apoyado en su familia y su novio, Luis Díaz: “Soy muy afortunada porque tengo un entorno maravilloso”. Y respecto a su pareja, confiesa que no descartan pasar por el altar y formar una familia juntos.

Todavía recuperándose del accidente de moto que sufrió en junio del año pasado, la guipuzcoana se encuentra inmersa en su gira de monólogos inclusivos para personas con discapacidad auditiva y discapacidad visual, así como su proyecto Carpen Mendia, que fusiona cultura y turismo; y una película muda homenaje a Charles Chaplin.