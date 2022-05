Tania Medina, evacuada de urgencia en “Supervivientes”

Tania Medina ha tenido que ser evacuada de “Supervivientes” tras sufrir un problema de salud. Después de vivir uno de los momentos más bonitos del “reality” tras haberle pedido matrimonio a su novio, Alejandro, Tania ha recibido un duro golpe. El médico del programa ha decidido que la canaria debe permanecer en observación tras presentar fiebre alta, náuseas y calambres.

En las imágenes mostradas por la organización del programa, Tania se retuerce de dolor entre lágrimas. «Así no puedes estar aquí«, le decía Kiko Matamoros mientras que tocaba su frente para comprobar que estaba ardiendo.

En una conexión en directo con la concursante durante el debate presentado por Ion Aramendi, Tania mostraba su impotencia por tener que estar en una camilla a la espera de la decisión de los médicos acerca de poder o no continuar su concurso. «De mente estoy fuerte, pero de cuerpo no tanto. Tengo un poco de frustración. Quiero pensar que voy a estar bien pronto», afirmaba antes de conocer el diagnóstico médico. El presentador del debate le transmitía a la concursante que no podría volver con sus compañeros ante el riesgo de una deshidratación puesto que aún no es capaz de tolerar ningún alimento ni sólido ni líquido. «Se ha decidido que debes seguir apartada de la aventura hasta que se consolide el tratamiento. De momento, no puedes volver con tus compañeros a la playa», le comunicaba. Tania aceptaba la decisión y respiraba tranquila por no tener que abandonar la aventura.

«A veces aunque uno crea que se encuentra bien, tiene que reposar. Solo los médicos decidirán si continuas o no y siempre será pensando en tu bienestar», aseguraba Aramendi. La canaria no ha querido que la organización le trasladase a su pareja su estado de salud para no preocuparle y no perjudicarle.