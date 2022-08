Selena Gómez, harta de meter barriga, enseña orgullosa su tripa real en bikini: “No pienso meter una mierda”

Selena Gómez es una de las personas más seguidas a nivel mundial en todas sus redes sociales. Cada una de sus publicaciones acumula millones de likes y de reproducciones, algo que ha utilizado como portavoz para reivindicar en multitud de ocasiones los cuerpos reales y la filosofía del ‘body positive’. En esta ocasión, la actriz ha querido compartir con todos sus seguidores su tripa real después de haber comido y ha asegurado sentirse harta de meter barriga por los cánones de belleza impuestos sobre la mujer.

La estrella americana, que se encuentra de vacaciones en Italia, ha subido un tiktok titulado ‘Vaca self’ de 7 segundos en el que un audio le dice “mete tripa” y ella responde al unísono: “No pienso meter una mierda. Vuelven los estómagos reales ¿te queda claro?”. El vídeo acumula ya más de 18 millones de reproducciones y tiene más de 3 millones de likes. La actriz, en bañador, se ha cansado de tener que estar metiendo tripa para estar plana y no piensa sucumbir a los cánones que, durante mucho tiempo, la han tenido esclavizada.

No es la primera vez que Selena Gómez habla sobre su cuerpo y sobre las inseguridades corporales que ha tenido a lo largo de su vida. Hace unos meses publicó otro vídeo donde en el que confesaba que no iba a dejar de comer comida deliciosa solo por estar delgada. “Así que trato de mantenerme delgada, pero acabo de ir a un Jack in the Box y comprarme cuatro tacos, tres rollitos de primavera, unos aros de cebolla y un sándwich de pollo picante. Lo cierto que no me importa mi peso porque la gente se queja en cualquier caso”, relataba durante el clip audiovisual. Sin duda, se ha convertido en una abanderada de la naturalidad y del movimiento ‘body positive’, siendo un referente para millones de niñas del mundo. Al final del vídeo, terminaba zanjando diciendo: “Paso, soy perfecta tal y como soy”.

A pesar de ser un referente en las redes sociales, lo cierto es que Selena Gómez ha estado durante un tiempo alejada de internet y evita estar conectada constantemente. por su salud mental. “Llevo cuatro años y medio fuera de Internet. Mi vida ha cambiado por completo. Ahora soy más feliz, estoy más en el presente, conecto más con la gente. Soy consciente del poder de Internet, y en muchos sentidos ha aportado buena parte de lo mejor del mundo actual. Pero en mi caso, accedo a las noticias realmente importantes a través de las personas que forman parte de mi vida”, relataba en una entrevista hace unos meses.