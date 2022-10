Lucía Rivera estalla por lo ocurrido tras la separación de Cayetano Rivera y Eva González: “Me horroriza”

Delicados momentos para Cayetano Rivera y Eva González, tras 13 años de relación y casi 7 de matrimonio. La revista “¡Hola!” publicó que están atravesando un profundo bache y ya hay quien apunta a que el divorcio es inminente después de meses viviendo separados.

Una sorprendente noticia sobre la que los protagonistas guardan absoluto silencio. Desde su círculo íntimo también se respeta su privacidad y son pocos los que se atreven a pronunciarse al respecto. Entre ellos se encuentra Lucía Rivera, la hija del torero y Blanca Romero, que ha dado la cara por su padre y ha exigido respeto para él y Eva González, a quien guarda cierto cariño.

La joven siempre ha sido muy discreta y se ha mostrado reacia a la hora de pronunciarse sobre su intimidad, una postura que, por supuesto, mantiene en lo relativo a su familia. “Si no hablo de mi vida privada, no te voy a hablar de la vida privada de mi padre, sobre todo, mi padre”, espetó, tajante, Lucía Rivera.

Lucía Rivera Romero FOTO: José Oliva Europa Press

Además, la modelo se ha mostrado molesta con el tratamiento que algunos medios de comunicación han hecho sobre la separación de Cayetano Rivera y Eva González. “Creo que deberíais respetarlo y no hacer un juicio público de las relaciones sentimentales. No se puede hacer un juicio público de estas cosas y creo que deberíais respetarlo porque sabéis las cosas cómo duelen. Me horroriza encender la tele y ver estas cosas que hacéis a veces de ‘esta’, ‘la otra’, ‘la otra’. Yo alucino”, señaló ante las informaciones que se han vertido sobre el torero en los últimos días.

Muy discreta, Lucía ha evitado comentar cómo se encuentra su padre con un “no te puedo decir nada de esto, lo siento”, y, contundente, ha asegurado que quien quiera saber algo sobre la separación “tiene que ir a mi padre o a Eva, a mí no”.