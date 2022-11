Michu da la cara por Ortega Cano y estalla contra Gema Aldón: “Te quiso como a su hija”

De un tiempo a esta parte, Gema Aldón, la hija de Ana María Aldón, ha ido ganando popularidad a raíz de sus intervenciones en televisión. La joven acostumbra a cargar contra Ortega Cano, la expareja de su madre y padre de su hermano José María. Sobre él ha vertido diferentes acusaciones que no dejan en muy buen lugar al torero, y en su reciente visita a “Sálvame” ha vuelto a mostrarse muy crítica con él. Además, en el plató ha coincidido con Rocío Carrasco, a quien siempre ha defendido en su versión sobre los supuestos malos tratos que el diestro ejerció en su matrimonio con Rocío Jurado.

“Yo me la creo a ella totalmente porque yo he vivido allí y yo sé lo que pasa, lo que ha pasado y sé los problemas que pueden tener una persona”, comenzó señalando Gema Aldón, aunque quiso dejar claro que “nunca he visto un comportamiento violento de Ortega Cano hacia mi madre”. Sus palabras han sentado muy mal a parte de la familia, incluida Michu, la pareja de José Fernando, otro de los vástagos del cartagenero. A través de sus redes sociales, la andaluza ha enviado un mensaje muy contundente a la hija de Ana María Aldón.

Rocío Carrasco y Gema Aldón coinciden en "Sálvame" FOTO: La Razón Mediaset

“Gracias a la personita (el hijo de Ortega Cano y Ana María Aldón) estáis manipulando y calculando todo. Está precioso hablar del padre de tu hermano, que también te quiso como hija, más que tu propio padre. Tienes todo el derecho a ganar dinero, pero qué falsedad”, sentencia Michu sobre la intervención, seguramente remunerada, de Gema Aldón en “Sálvame”.

En los últimos meses, y aunque en el pasado han protagonizado sonados desencuentros, Michu ha roto varias lanzas a favor de Ortega Cano y, especialmente, de Gloria Camila. La joven está dispuesta a empezar de cero y a llevarse bien con el abuelo y la tía de su hija, la pequeña María del Rocío, consciente de que un entorno de paz familiar es el mejor ambiente en el que un menor puede criarse.