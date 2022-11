Isabelle Junot: “El título de marquesa no me cambia nada” Tras su expulsión de «MasterChef Celebrity 7», la aristócrata vive su mejor momento junto a Álvaro Falcó

Hija del que fuera primer marido de Carolina de Mónaco, Philippe Junot y la exmodelo danesa Nina Wendelboe Larsen, Isabelle Junot presume de sus orígenes, una familia nada convencional. Irrumpió con fuerza en nuestro país el pasado mes de abril tras su matrimonio con Álvaro Falcó, marqués de Cubas, y gracias a su paso por el «talent» culinario «MasterChef Celebrity 7», ha logrado ganarse los corazones de todo un país. Su elegancia innata, espontaneidad y pasión por la alimentación saludable la han convertido en embajadora de la nueva súper cafetera Perfection de WMF, que le parece «la bomba».

Era prácticamente desconocida hasta hace bien poco, ¿cómo lleva la fama?

En realidad, es algo que me acompaña desde pequeña y que ahora se ha incrementado, pero estoy teniendo una experiencia muy positiva. Todo lo que recibo es muy motivador, te llega al corazón, flipo con la cantidad de gente que me escribe a diario en redes, que se para por la calle y te dice cosas bonitas... Está siendo una experiencia genial. Es inevitable tener prejuicios y formular una opinión de alguien por poco que veas, por eso las redes me parecen una bue na plataforma donde darme a conocer.

¿Cómo lleva el título de Marquesa de Cubas? ¿Le pesa?

Es una responsabilidad porque la gente me pregunta por ello. No pesa por marquesa sino por estar más expuesta, parece que tienes la responsabilidad de hacer cosas buenas, de hacer algo con la influencia que tienes. Y si la gente me está siguiendo de cerca, me gustaría aprovechar esta exposición para hacer algo bonito; pero, a parte de eso, no me pesa nada, no me cambia absolutamente nada.

Álvaro Falcó e Isabelle Junot FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

¿Cómo es la vida de casada junto a Álvaro Falcó?

Igual de increíble que lo era antes, pero con mayor complicidad y mayor comunicación aún. Es como una unión que saca lo mejor de ti y lo mejor del otro. El matrimonio es una decisión muy importante en tu vida, y saber que has acertado con la persona que has elegido, a mí me trae mucha paz y felicidad.

¿Les gustaría dar un paso más en la relación?

Por ahora no lo sé, estamos disfrutando del momento y de mi faceta profesional, más adelante ya se irá viendo todo.

Era una de las favoritas en esta edición de «MasterChef», ¿cómo ha sido la experiencia?

Al principio no sabía bien en dónde me metía. Me acababa de casar, venía de un viaje de novios increíble y fui directa a plató. Fue una decisión muy repentina. La experiencia para mí ha sido muy positiva, muy divertida, he conocido a gente genial, tanto delante de las cámaras como detrás. Aunque también ha sido difícil. Ha sido un reto muy fuerte a nivel personal y profesional enfrentarme todos los días a un plató de televisión con cámaras, jueces... Y cuando no estaba grabando, trabajaba sin parar en las cocinas de Mario Sandoval, que me abrió sus puertas para enseñarme. Ha sido una experiencia que me ha dado herramientas muy útiles para la vida y que agradezco muchísimo porque, para mí, los chefs también son artistas, es alucinante lo que hacen en la cocina. Así que, a parte de aprender a cocinar lo básico, he aprendido a hacer cosas de alta cocina que en mi vida hubiera imaginado. Saber cocinar mejor lo valoro de otra manera ahora.

Isabelle Junot en Master Chef Celebrity VII FOTO: Javier Herraez RTVE

¿Tamara Falcó, hermana de su esposo y ganadora de «MasterChef Celebrity 4», le dio algún consejo?

Sí, que me ha ayudado a mentalizarme y a prepararme para tomarme el concurso muy en serio, estudiar y dedicarle tiempo a la cocina para hacerlo bien. Ese es mi pensamiento: cualquier cosa que haga, intento hacerlo lo mejor que pueda. Me ha ayudado con ese enfoque de hacer las cosas bien y disfrutarlas.

Supongo que usted también le ha ayudado a ella a sobrellevar la ruptura de Íñigo Onieva, ¿cómo la ve ahora?

Está fenomenal, yo creo que es un ejemplo de mujer en todos los sentidos. Nada más que añadir, lo que ves es lo que hay.

Cuénteme sus proyectos profesionales.

Me dedico al «coaching» de alimentación intuitiva. Estoy a tope con «Isa Healthy Life», que es mi proyecto profesional y es una labor muy gratificante. Al margen de la nutrición, van surgiendo algunas colaboraciones como esta de la cafetera WMF que aprecio y me divierten. Yo apuesto por cualquier proyecto que vaya surgiendo en paralelo, que me guste y encaje conmigo.

¿Nos podría dar un consejo sobre la alimentación intuitiva?

Que aunque se crea que no, es posible trabajar la imagen corporal sin dietas ni restricciones abusivas, y llegar a encontrar la paz con la comida, con tu cuerpo, contigo mismo... Yo soy un ejemplo de ello y todas mis clientas también. El cambio no se hace del día a la mañana, es un proceso largo, pero vale la pena porque te cambia la vida. ¡Animaos todos a comer intuitivamente!