Sorpresa: Isabelle Junot se queda a las puertas de la final de “MasterChef Celebrity 7″

Se ha quedado a las puertas de la final. Isabelle Junot ha sido la última expulsada de “MasterChef Celebrity 7″, tras enfrentarse en la prueba de eliminación a la diseñadora María Escoté y al actor Manu Baqueiro. Los “celebrity” tenían que reproducir una elaboración de chocolate del repostero David Pallás, pero la propuesta de la marquesa de Cubas ha sido la que menos ha gustado a los chef que han decidido su expulsión. “Estoy en una nube. Seguramente cuando salga de aquí me ponga llorar al darme cuenta de que no he llegado a la final”, ha afirmado tras conocer la decisión de los jueces Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera. “Estoy fascinada con todo y me siento muy feliz. Ha sido como un sueño todo”.

La expulsión ha sorprendido a todos los seguidores del “talent” culinario ya que era la repostería, precisamente, una de las especialidades de la socialité. En la prueba de exteriores, los concursantes visitaron y cocinaron en el “RavioXO” de Dabiz Muñoz y en la prueba de eliminación la del chocolatero David Pallés. “A pesar de que los postres te gustan y se te dan bien, has trabajado un poco nerviosa. Quizás esos nervios han sido culpables de que se te olvidara el disco de chocolate. Es verdad que en el interior las proporciones estaban irregulares, el bizcocho no estaba cocido del todo y demasiado grueso. La cúpula no tenía ese brillo porque no habías cocido bien ese isomalt”, ha valorado Pepe Rodríguez al probar su receta. “Pequeños detalles que han hecho que el postre no esté a la altura”.

«Yo recomiendo a todo el mundo que se casa que se presente a ‘MasterChef’ porque es la clave perfecta. Uno: Estás todo el día cocinando y echándole horas y os veis poco… os echáis de menos», ha bromeado la joven. «Dos: aprendes mucho de ti misma, a superarte, a llegar a tus límites. Y por eso digo: ¡Wow!», afirmaba Isabelle antes de abandonar las cocinas. “He aprendido a ser yo. Al principio me daba miedo estar tan expuesta. Pero he dicho: Isabelle, esto es una vez en la vida. Haz lo que puedas”, ha añadido.