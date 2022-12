Vida sana, deporte y Saxeda, la fórmula de Bertín Osborne

Bertín Osborne, a sus 68 años, no es el único famoso de mediana edad que ha perdido peso en poco tiempo. La clave es un secreto a voces que circula por las redes y que se ha puesto tan de moda que se ha roto el «stock» y hoy por hoy es imposible encontrar en ninguna farmacia española. Es tal su tirón que es la palabra más buscada en Google y hasta el «New York Times» le ha dedicado su portada. Pero no frivolicemos que, en esta ocasión, lo que se ha puesto de moda por su fácil administración, su probada eficacia y su ausencia de efectos secundarios importantes es un medicamento para perder peso que la Agencia Española del Medicamento (EMA) aprobó en España poco antes de la pandemia. Hablo de la liraglutida, más conocida por su nombre comercial, Saxenda, que es, además, el único medicamento aprobado por la FDA para perder peso en personas con diabetes.

Saxenda es el nombre comercial, el medicamento es la liraglutida un regulador fisiológico del apetito. Su mecanismo de acción consiste en incrementar la sensación de saciedad antes de comer, lo que contribuye a reducir el peso corporal a través de la pérdida de materia grasa, con reducciones relativas de grasa visceral y de grasa subcutánea.

Desde el departamento de nutrición y dietética de Clínica Menorca, porque llevan administrando Saxenda casi desde que se aprobó su uso en España por la EMA, y son de los pocos que lo tienen incluido como prestación médica a partir de su primera consulta informativa de nutrición y dietética, siempre que esté indicado, claro, tras una serie de pruebas diagnósticas y una valoración por parte del facultativo de si el paciente es candidato o no al medicamento y el tipo de dieta que debe seguir, junto con ejercicio. Según la doctora Mª José Crispín, médica nutricionista de la Clínica Menorca, «la liraglutida es una alternativa terapéutica para los pacientes con obesidad y para aquellos que tienen dificultad en rebajar su peso, incluso para ayudar a pacientes a quienes no les funciona el balón gástrico, pero no debemos olvidar que los medicamentos son una ayuda, la solución real del problema radica en el estilo de vida, una dieta sana y equilibrada y realizar ejercicio físico de forma continuada, de hecho, el medicamento se indica junto a una dieta baja en calorías y un plan de ejercicio. Siempre debe preescribirla un médico, ya que la automedicación es muy peligrosa».

¿Fármaco para diabéticos?

Saxenda es una pluma precargada con el medicamento que se administra por vía subcutánea una vez al día, en cualquier momento del día, independientemente de las horas de las comidas. Se debe inyectar en el abdomen, en el muslo o en la parte superior del brazo y la dosis la debe determinar su médico. Es muy importante seguir las instrucciones del médico en cuanto a la dieta y la realización del ejercicio físico con regularidad, además de ser necesarios análisis periódicos. En principio las indicaciones de la EMA (Agencia Europea del Medicamento) son para pacientes adultos con un índice de masa corporal (IMC) inicial de 30 o más, así como en aquellos con un IMC superior a 27 que presenten un riesgo adicional como la hipertensión o unos niveles de colesterol elevados, y siempre para personas decididas a cambiar sus hábitos de vida.

Su eficacia y seguridad para controlar el peso se ha evaluado en los ensayos Scale de Novo Nordisk, cuatro ensayos de fase 3, doble ciego y controlados por placebo en los que participaron 5.358 pacientes, con una duración de un año. La mayoría de los posibles efectos secundarios se han relacionado con náuseas y vómitos. No está indicada, nos explica la doctora, en pacientes con insuficiencia renal o hepática grave, en mujeres embarazadas o en período de lactancia, en pacientes que utilicen insulina y en los que tengan antecedentes de cáncer de tiroides. No olvidemos que la obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial influenciada y condicionada por factores de carácter fisiológico, psicológico, medioambiental, socioeconómico y genético, que requiere un abordaje a largo plazo.

