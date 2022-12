Bertín Osborne, sobre su nuevo físico: “No es Photoshop”

Bertín Osborne se ha convertido en el hombre de moda. Sus amigos le retaron y él mismo se plantó para cambiar de hábitos alimenticios. Adelgazó diez kilos y volvió a boxear, una disciplina que había practicado durante diez años. Vive en su finca de Sevilla y viaja a Madrid todas las semanas para estar con sus hijos. La relación con Fabiola Martínez es excelente y hace unos días organizaron una cena para la fundación que lleva su nombre. No tiene ganas de emparejarse y vive la vida de soltero tranquilamente. De momento, no hay novedad sobre su serie y su programa de televisión tiene cada vez tiene más audiencia

¿Cómo estás?

Estupendamente. Estoy contento con mi vida y con muchas cosas relacionadas con el trabajo. El programa “El show de Bertín” funciona muy bien y tengo más proyectos. No me puedo quejar. Soy un tío que estoy en una situación privilegiada

Uno de ellos era hacer una serie sobre tu vida. ¿Qué hay de eso?

Aún no hemos tenido una primera reunión de trabajo para ver cómo sería el guion. Es un tema que hay que mirarlo bien.

¿Cómo esta Kike y como lo lleva su hermano?

Creciendo y cada vez más grande. Carlos se va haciendo cada vez más consciente de la realidad. Incluso en algunos momentos nos ha dicho que le preocupaba cómo hacer las cosas cuando nosotros no estuviéramos. Ahora está en plena adolescencia y hay que estar más encima de él.

¿Os véis mucho?

Yo vivo en Sevilla y todas las semanas viajo a Madrid para estar con ellos. Y la inmensa suerte que tengo es la dedicación de Fabiola en el día a día.

Bertín Osborne FOTO: Foto La Razón

Esta semana tu cambio físico en la portada de ‘Hola¡’ nos dejaba asombrados...

La verdad es que no imaginaba la repercusión que iba a tener. Ha sido una sorpresa. Había fotos con los caballos y pensaba que iban a publicar alguna de esas. Me ha entrado la risa con la cantidad de amigos que me han llamado. Y por cierto no hay Photoshop como se ha comentado

Fabiola te ha rebautizado con el nombre de “Bertineitor”

Fabiola es una cachonda. Yo estaba en casa con ella cuando se ha ido al programa de Sonsoles y me ha dicho voy a ponerte “Bertineitor”. Creo que la imagen es llamativa, porque mi estilo no es el de la camiseta sin mangas. Eso es lo que ha sorprendido.

¿Y cómo te planteaste el cambio físico? ¿Así de repente?

Había subido mucho de peso y no estaba cómodo. Me propuse ponerme en forma en Semana Santa. Lo primero fue un régimen de comidas. Por mucho ejercicio que hagas si no tienes una buena alimentación no sirve para nada.

¿Cuánto has adelgazado?

Algo más de diez kilos y siempre controlado. Me mantengo en ese peso. Al principio fue un tema de fuerza de voluntad y de amor propio. Me decía a mí mismo: ¿Cómo que no soy capaz? Y una vez que ya está en la dinámica se convierte en hábito. Y también ha sido un reto. Los amigos aseguraban que a mi edad no lo iba a conseguir. Me siento mucho mejor.

Te has pasado el día en el gimnasio…

¡Qué va! No me he obsesionado. Por la mañana una hora y algo más por la tarde para jugar al pádel otra hora y media . Un horario de cinco horas a la semana. Y he vuelto a boxear como lo hacía de joven y lo dejé. Lo he retomado y es un ejercicio muy completo que me ha cambiado el físico.

Con esta nueva imagen, ¿Te atreverías con un desnudo como el que hizo Albert Rivera?

Pues mira, estoy mejor al desnudo.

¿Estas soltero? ¿Alguna novedad? ¿Es posible que algún paparazzi te haya pillado con alguna chica?

No hay novedad. ¡Menuda pereza! Y es imposible esa posibilidad. Salgo con mucha gente y lo paso bien. Nada más.

¿Qué harás estas Navidades?

Pues aún no lo sé. Mis hijas en Nochebuena se van con sus familias y ya me han dicho que me vaya con ellas. Ya se verá. Tampoco me importaría quedarme en casa.