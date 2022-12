Miguel Caiceo, de humorista a reputado pintor: “La pintura me ha salvado la economía”

Humorista, actor y pintor. Miguel Caiceo maneja los pinceles con arte y compagina actualmente los la paleta de los colores con la interpretación. En esta última faceta le vemos protagonizar la obra “El baúl de mis recuerdos”, una historia sobre el Alzheimer que no deja indiferente a nadie.

“Es una historia que lo mismo te hace reír, que llorar o emocionar. Nos hemos basado en la vida del padre de mi compañero de reparto, Manolo Medina, al que este cuido durante años. También preparé el personaje visitando centros con pacientes que sufren Alzheimer, he comido con ellos y los he cuidado, ha sido todo un aprendizaje. Mi papel es el de un actor que va perdiendo la memoria, pero, en lugar de contarlo como una tragedia, lo hemos enfocado con mucho equilibrio y una dosis de humor. Con mucho tacto para que nadie se moleste.”

Como pintor lleva celebradas unas treinta exposiciones y recuerda con cariño que “uno de mis primeros cuadros me lo compró la duquesa de Alba. En aquella primera muestra ya vendí diecisiete cuadros…”.

He realizado esta obra dedicada a Ucrania, producto del dolor y el estupor que está suponiendo la guerra.



Los colores de su bandera rotos por el rojo de la sangre derramada y la pasión de un pueblo que no se rinde. La Giralda y un ángel como muestra del calor de los sevillanos. pic.twitter.com/o6xnZJF4N4 — Miguel Caiceo (@Miguel_Caiceo) March 6, 2022

-¿Cómo definiría su pintura?

Es de estilo contemporáneo. Mi ídolo es Pablo Picasso, por su forma de ser y expresar el arte. Hago muchos collages, ahora me han encargado la portada de un libro, llevo doce años pintando sin parar, la pintura me ha salvado la economía, porque el mundo de la interpretación está muy difícil. Y en los pinceles he encontrado una forma de realizarme y distraerme, divertirme y expresarme.

-¿Y le ha salvado de alguna depresión?

Más que de depresiones de bajones, en determinados momentos me dio mucha felicidad. Recuerdo una ocasión en la que vi a una señora llorando de emoción delante de un cuadro mío sobre la Virgen Macarena. Fue maravilloso y me aportó mucho ánimo para seguir pintando.

¿En qué se inspira?

En la vida y en lo que me inquieta. En las personas a las que admiro, Lola Flores, Ana Belén, Antonio el Bailarín… juego mucho con la abstracción, creo magia con los colores para que inquieten y gusten mis obras.

En el plano personal, Miguel considera que “llegar a la madurez no es un problema sino una satisfacción, estoy más sereno, más tranquilo, disfruto de la vida, vivo en mi tierra sevillana, lo que ya es un privilegio… Tengo a mi pareja. Nos entendemos muy bien, somos felices, qué más puedo pedir”.