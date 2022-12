Luis Cobos: «Si algo tiene la música, y el arte en general, es la libertad de expresión»

La melena más conocida (y envidiada) de la música clásica corona a aquel al que debemos el haber acercado al gran público lo que presuponíamos elitista y elevado, solo al alcance de unos pocos. Sin embargo, él populariza y democratiza esa música y en 1982, con aquel impagable e indispensable «Zarzuela», Luis Cobos, el de Campo de Criptana, nos la regala. «Yo venía de estudiar música», recuerda, «soy de un lugar muy musical, con muchos músicos y mucha tradición, venía de tocar en bandas, de participar en zarzuelas. Siempre me habían gustado e interesado. Así que cuando tuve la oportunidad de grabar mi propio disco, tras haber ayudado a muchos otros a tener éxito, quise transmitir y trasladar al público la sensación de aquellos temas que tanto me gustaban a mí. Busqué para ello una fórmula que permitiese su entrada en las «efe emes», si no lo hubiera hecho con ese elemento hubiese sido muy difícil. Yo conocía el pop y este tiene una característica que es la continuidad rítmica: se inicia en un tempo y hay una percusión marcada que asegura el ritmo de las canciones. Busqué la forma de asociar todos los temas con un ritmo pop y constante para que lo programaran en las radios y evitar que se quedara como una recopilación más de temas de zarzuela. Yo conocía el mercado y sabía cómo funcionaba, así que realicé esa recopilación de perlas de la zarzuela, con bastante trabajo, asociadas por la familiaridad de la estructura compositiva, por la continuidad y la concordancia entre sí. Confiaba en que aquello sería aceptado por el público, claro, pero los resultados superaron mis expectativas: para un disco así, unas ventas de 50.000 ejemplares o 100.000, en el mejor de los casos, era ya un éxito. Vendimos más de un millón».

Éxitos de la Movida

Pero antes de aquello, Cobos ya había tenido un grupo de rock y un estudio de grabación, y había contribuido de manera determinante en muchos de los grandes éxitos de la Movida. «El grupo se llamaba Conexion y tuvimos bastante éxito. Empezamos en el 69 y yo lo dejé en el 73, porque quería hacer otras cosas, me sentía estancado. Estábamos más cercanos al rhythm and blues y el soul que al rock, incluso estuvimos en alguna ocasión en las listas de éxitos. Luego, en los 80, creé un estudio. La industria estaba en pleno apogeo, pero era difícil encontrar uno. Yo era compositor e intérprete, a la gente le gustaba lo que yo hacía y me empezaban a llamar», recuerda. «El estudio se llamaba Scorpio y estaba muy bien dotado con tecnología punta. El slogan era «entras con una idea y sales con un disco». Allí se grabó gran parte de la Movida: los dos primeros discos de Mecano, por ejemplo. El «No dudaría» de Antonio Flores. Cinco discos con la Orquesta Mondragón. Hice arreglos en el primer disco de Sabina, y a Tino Casal lo metí en solfa. Me encargaron un disco con él de canciones italianas y me pareció un tipo muy desaprovechado. Es uno de los artistas más completos que he conocido, un cantante con un registro tremendo».

«Busqué la forma de asociar todos los temas con un ritmo pop y constante para entrar en las radios»

Recuerda el artista la Movida como «una época gloriosa de destape, en todos los sentidos y no solo en el de señoras quitándose la ropa. Fue una eclosión de gente haciendo cosas, un ‘haz lo que quieras aunque no sepas’, y muchos se pusieron a explotar su capacidad artística desprejuiciadamente. Yo, en muchos casos, les ayudaba a llevar a cabo aquellas ideas musicales. La Movida se entendió primero como algo light y luego tuvo su profundidad. Fue una etapa que me permitió un banco de pruebas muy bueno, a poner barniz y brillo sobre algunos temas. Algunas cosas salieron muy bien, muchas bien o regular y alguna mal, como es natural»

¿Había más talento entonces que ahora? ¿Éramos más libres? «No creo que hubiera más talento que ahora, de hecho, mi punto de vista personalísimo sobre esto es que ahora tenemos un talento enorme, tanto creativo como técnico, como no lo ha habido nunca. Pero entonces podíamos conocer ese talento porque el mercado funcionaba y se grababa casi todo y la televisión, la radio y los medios especializados daban a conocer cada novedad. Ahora no contamos con todo eso, pese a tener internet. En televisión, por ejemplo, no hay donde presentar un trabajo. En lo musical hay talent shows, coachs y concursos, únicamente». En cuanto a la libertad, «hay un cierto pudor que se está imponiendo y que me parece absurdo. Porque si algo tiene bueno la música, y el arte en general, es la libertad de expresión. Y ahora se están acotando demasiadas cosas, demasiados temas y demasiadas formas de expresión. A mí no me gusta este clima que hay ahora, pero padecemos sin remedio los ciclos que se establecen de lo correcto, lo incorrecto, lo políticamente incorrecto, lo público… El arte debe ser libre, se debe dejar que evolucione. Pero no creo que sea una cosa exclusiva de nuestro país, pasa en todo el mundo. Hay un neopuritanismo y un control de la expresión artística que no me gusta y no me parece adecuado. Pero esto pasará, como todo, solo que dura ya demasiado tiempo».

En concierto

Con una vida personal discretísima y la devoción por la música intacta, sigue Luis Cobos editando discos, centrado algo más, quizá, en su labor ejecutiva como presidente de la AIE. «Lo compagino bastante bien. En este momento estoy haciendo una gira con una orquesta de cámara, el año pasado hice varios conciertos, y este año también (29 y 30 de este mes estoy en Guadalajara, 6 y 7 estaré en Toledo…) Lo que pasa es que no cacareo mucho y como ahora no se aparece en televisión como antes para presentar tu trabajo, parece que ya no estás. Pero yo no he dejado de trabajar. Al trabajo ejecutivo llegué sin querer y llevo ya treinta y un años presidiendo la AIE. Se trata de un cargo electo, yo sigo porque cada cuatro años me eligen, estoy ahí porque los artistas quieren que esté. Presido también la Federación Iberoamericana de Artistas, he sido siete años presidente de la Academia Latina de Latin Grammy y ahora soy presidente de la Fundación Latin Grammy. Organizamos conciertos, damos becas de estudios, tratamos de que el trabajo de los artistas sea valorado, mejorar los derechos de propiedad intelectual y que ahora, y en el futuro a sus herederos, puedan generar recursos y dinero. Eso conlleva una labor de gestión, pero contamos con un gran equipo de trabajo y un consejo de administración donde hay artistas reconocidos que aportan su sabiduría y llevan a cabo una gran labor. . Pero yo sigo con mi carrera, continúo trabajando pero ya sin la presión ni la necesidad de antes».