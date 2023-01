El diario de Amilibia:¿El viaje al centro entrará en el Imserso?

Cuentan que vuelven los sorayistas, los olvidados. Así, el eterno retorno de Nietzsche moderniza al PP, la teoría que viene a decir que todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá se repetirá eternamente. La historia se repite más que el ajo, pero no lo percibimos porque olvidamos. Aunque también está la teoría del eterno retorno vista por González Pons cuando explica: “En política todos somos resucitados: hacer carrera política es morir y resucitar muchas veces”. No se sabe si se refiere a los zombis, a los vampiros o a las puertas giratorias. Es sabido que los decires de los políticos/escritores tienen diversas lecturas. Otra constante en el PP es el viaje al centro. El eterno viaje al centro que no sabemos si algún día entrará en el Imserso (ya me gustaría, a ver si ahí han bajado los huevos), pero que aparece y desaparece constantemente en el Triángulo de las Bermudas de la política.

Yolanda Díaz FOTO: Kike Rincón Europa Press

El PP peregrina al centro como un converso que viniera de algún lugar remoto, no como Tamara Falcó a Lourdes, que va con fe antigua y señorial y “Hola”. En algunos momentos místicos, muchos partidos levitan y dicen viajar al centro político, como si fuera el lugar de los milagros, pero llegan las elecciones y todos los buhoneros ideológicos se juntan en el centro comercial a vendernos crecepelos. Ya dijo Bauman que, en estos tiempos líquidos, toda idea de felicidad acaba en una tienda, así que todas las campañas nos llevan al Corte Inglés o a Mercadona, a elegir.

Ahora, hasta Yolanda Díaz viaja al centro con Sumar. Dice: “Los cambios de época se hacen desde el centro y representando a la mayoría social”. Caben todos: el centro es metavérsico y cuántico.