El diario de Amilibia: “¿Qué superhéroe sería Él? ¿El increíble hulk?

Nicolás Maduro ha regalado a los niños venezolanos miles de muñecos de «Superbigote» y «SuperCilita». El primero es él, claro, y el segundo, su esposa, Cilia Flores. Ambos en plan superhéroes de Marvel, multicolores, fuertes y dispuestos a luchar por la revolución bolivariana en toda la galaxia. Es tarde para que la factoría Moncloa pueda hacer lo mismo y regalar muñecos del SúperPerico y la SúperYoli a los niños españoles, pero la idea es muy aprovechable para las elecciones del próximo diciembre, que caerán en fechas navideñas. Para ir adelantando el trabajo, sería bueno que Tezanos preguntara en su CIS: ¿Qué Superhéroe sería Él? ¿Y Yolanda Díaz, la lideresa entre las lideresas?

Yolanda Díaz FOTO: OLIVIER HOSLET EFE

He preguntado en las reuniones de estas fiestas y en mi encuesta particular Él sería el «Increíble Hulk», mayormente porque ya no le cree casi nadie por muy verde (o rojo) que se ponga. A ella, la Yoli, la ven más como la Supergirl. Dicen que a la vice segunda le gustaría que su muñeca fuera vestida con el traje de charol que Michel Pfeiffer lució en «Catwoman». Sexy cosa fina. Lo que no aceptará nunca es que la vistan como el horrible muñeco de un videojuego de terror que amenaza con matar abrazando, Huggy Wuggy. Recordemos que el presi brasileño Lula da Silva todavía se está recuperando del achuchón que le dio, desbordada por los afectos, tras su toma de posesión.

Pero, al final, ya verán como Bolaños convierte al presi en un Supermán victorioso a la kryptonita de Feijóo y que además cuenta con el poder de los besos amnésicos, por los que pueda borrar de la memoria humana todo lo que Él desee. Supermán y Supergirl: qué dúo de abrazos y besos.