No te pierdas lo nuevo en cosmética erótica vegana

El veganismo es una tendencia en auge y ha crecido el interés por consumir y usar productos de origen no animal y también acuellos en cuya fabricación no exista ningún tipo de maltrato animal y no solo por personas veganas sino por el público en general. En este contexto, el consumo de cosmética vegana en general se ha disparado en los últimos años. Y esto no solo incluye productos de belleza, de higiene o de cuidado de la piel. Entre la enorme oferta también ha empezado a despuntar con mucha fuerza la cosmética erótica vegana.

Dentro de la amplia gama de artículos y complementos de juguetería erótica, la cosmética aplicada a la sexualidad es una de las alternativas que podemos encontrar para potenciar y estimular nuestra vida sexual. La cosmética erótica nos puede ayudar a experimentar nuevas formas de placer y también es perfecta para complementar nuestras prácticas sexuales. Y esto no tiene por qué estar reñido con estilos de vida como el veganismo.

No existe una razón exclusiva para consumir productos veganos. Entre los diferentes argumentos que puede tener una persona para plantearse empezar a comprar productos que se adapten a un estilo de vida vegano podemos encontrar motivos morales, médicos o medioambientales.

Sí que es posible que la actual crisis climática haya plantado un germen en la conciencia de muchas personas y se haya generado un mayor interés en consumir este tipo de productos. Esta tendencia también puede explicarse por el aumento de la oferta y la implicación de muchas marcas en dar alternativas a los consumidores que buscan artículos respetuosos con los animales y el medio ambiente.

La marca erótica Diversual apuesta por la diversidad y la inclusión y esto pasa por ofrecer productos que cubran las necesidades e intereses de cualquier persona. Se promueve una filosofía que busca cubrir las necesidades específicas de distintos colectivos. Para Diversual es muy importante democratizar el placer y ponerlo al alcance de todas las personas, por eso no tendría sentido dejar de lado a ningún grupo.

Diversual dispone de una línea de productos de fabricación y diseño propio en la que todos los productos de cosmética (lubricantes, aceite de masaje, gel de placer, velas de masaje…) y aquellos relacionados con el Bondage y el BDSM ( antifaces, esposas, fustas, látigos y todo tipo de ataduras) son veganos y cruelty free.

No solo se trata de estudiar necesidades concretas y responder a lo que un colectivo pueda necesitar, somos coherentes con nuestros valores de diversidad, igualdad e inclusividad y nos adaptamos a lo que la sociedad y el usuario demanda. No solo se incluyen en el catálogo productos para veganos, sino que también se pueden encontrar accesorios para diferentes orientaciones sexuales, distintos tipos de cuerpos o dirigidos a personas con diversidad funcional. Esto está relacionado con la firme creencia de que el placer es un derecho y todos y todas hemos de tener la posibilidad de disfrutar y mejorar nuestra salud sexual.

Al ser productos relativamente nuevos, existe algo de confusión entre conceptos como vegano, cruelty free o bio. Aunque podamos verlos usados como sinónimos, no son lo mismo. Un producto de cosmética vegano es aquel que solo usa ingredientes de origen vegetal, no llevaría ni ingredientes animales ni tampoco derivados de los animales (como la leche o la miel). La cosmética cruelty free es aquella que no se ha testado en animales. Pueden existir productos de cosmética con origen vegetal que sí hayan sido testados en animales, y a la inversa, pueden no haber sido probados en animales, pero contener ingredientes de origen animal. La cosmética bio o eco es la que contiene un 95% o más de ingredientes de origen natural que no han sido tratados con pesticidas ni modificados genéticamente.

Dentro de la cosmética erótica, hay una gran variedad de productos que pueden complementar y mejorar nuestra sexualidad. Al igual que en la cosmética tradicional, la opción vegana cuenta como producto estrella a los lubricantes. Estos no solo se utilizan para problemas de sequedad, su uso está también indicado aunque exista una lubricación abundante, ya que reducen la fricción y aportan hidratación.

Los aceites de masaje veganos son también perfectos para realizar masajes y elevar la temperatura en los encuentros eróticos. Dentro de estos existe la opción de las velas de masaje, que están elaboradas con cera de soja y permiten que tras encenderlas su cera se consuma y se transforme en un agradable aceite para masajear cualquier zona del cuerpo.

Menos conocidos, pero cada vez más populares son los geles de placer. Por supuesto también existe la opción vegana y cruelty free. Están pensados para multiplicar e intensificar las sensaciones. Pueden tener efecto calor, frío e incluso generar un excitante efecto de cosquilleo en la zona en la que se apliquen.

La cosmética erótica vegana no tiene nada que envidiar a la cosmética tradicional. Si la formulación es la adecuada, que se trate de un producto vegano y crueltyfree no debería reducir los efectos. La alta concentración de principios activos entre sus ingredientes garantiza una gran eficacia.

Además, al ser de origen natural y prescindir de componentes químicos suelen ser más adecuados para cualquier tipo de piel y muchas veces pueden ser una buena alternativa para personas con problemas de alergias.

En Diversual, se cuenta con un potente departamento de desarrollo de producto y compras que busca en todo momento conocer las tendencias y preferencias de los usuarios. De ello se deriva el enorme catálogo de juguetes y accesorios. En el caso de los productos veganos no solo se trata de cosmética erótica vegana y crueltyfree, como lubricantes o aceites. También se ofrecen accesorios de BDSM que abarcan productos como esposas, látigos o fustas fabricados en cuero sintético de alta calidad.