Isabel Luna, íntima amiga de Ortega Cano: “No hay posibilidad de que nos convirtamos en pareja”

Ella le llama compadre, amigo del alma, pero a José Ortega Cano se le iluminan los ojos cada vez que tiene delante a Isabel Luna. Dicen que él busca algo más que una simple amistad con la madre de su ahijado Chema, pero la cantaora, según nos confiesa, le ve más como “un buen amigo”. Y descarta, por el momento, que “haya otra cosa”.

-Se ha convertido en uno de los mayores apoyos de Ortega tras su ruptura matrimonial..

Todos necesitamos apoyo de la gente que nos aprecia en los momentos duros.

-Y José es una persona muy especial para usted...

Sí que lo es. Es mi compadre, el padrino de mi hijo.

-Pero se empeñan en unirles sentimentalmente…

Él es muy famoso y los medios se empeñan en generar ese tipo de noticias. Pero no será por los motivos que yo he dado.

-¿Insiste en que es solamente un amigo?

Eso es lo que es, un amigo.

-Pues yo le veo muy ilusionado al verla, hay miradas que expresan muchas cosas…

No lo sé, eso pregúnteselo a José.

-¿No cabe la posibilidad de que se conviertan en pareja sentimental?

No.

-¿Seguro?

Sí, muy segura.

Isabel Luna asiste a la inauguración del museo de José Ortega Cano FOTO: José Oliva Europa Press

-A su lado vemos al Ortega más alegre y desinhibido.

Me gusta que la gente que tengo a mi alrededor esté feliz.

-¿Es cierto que le han hecho ofertas de varios programas para sentarse en plató?

Sí, y las he rechazado. Me llamaron para ir a “Supervivientes”, a “Sálvame”, al “Deluxe”… No he facturado ni un euro a costa de hablar de mi amigo. No me he lucrado, y contigo hablo desde mi absoluta tranquilidad.

-¿Qué opina de Ana María Aldón?

No me ha hecho nada malo, no somos amigas, pero cuando veo una persona que lo está pasando mal, porque la verdad absoluta no la tiene solo una de las partes, me causa pena. Yo no tengo nada que ver con esa guerra, ni tengo nada que ver con esa historia, y me gusta llevarme bien con todo el mundo. Y veo que esa mujer lo está pasando francamente mal, y no me gusta el sufrimiento, ni el propio ni el ajeno. Ella me recibió con cariño al encontrarnos en Telecinco, y pensé que también merecía un gesto amable por mi parte. Es que la veo bastante fastidiada.

-¿A José le ve fastidiado?

Ahora le veo muy ilusionado con su museo, es un sueño hecho realidad.

-Siempre que coinciden en público se pone a bailar. Cualquier día le mete en su cuerpo de baile... (risas)

No, hombre, no. El no es un profesional…

-¿Tiene novio?

No me gusta hablar de mi vida privada. Solamente le contestó que estoy muy bien.