Adriana Abenia confiesa su episodio de abuso sexual que cambió su vida para siempre

Adriana Abenia ha contado lo que siempre se ha visto obligada a callar. Se ha visto empujada a confesarse en su libro, ‘La vida ahora’, en el que narra los capítulos más importantes de su vida. Incluso los episodios más oscuros, los cuales están dando ahora mucho que hablar. Especialmente aquellos más crudos, como cuando fue víctima de abusos sexuales cuando trabajaba como reportera para ‘Sálvame’. Un suceso que marcó su vida profesional, una etapa de la que nunca llegó a contar la verdad, pues prefirió que su salida de La Fábrica de la Tele fuese lo más discreta posible, para no dificultar su carrera profesional. Ahora ya no tiene miedo a hablar y, de hecho, lo cuenta todo.

La periodista y presentadora ha encontrado en la redacción de sus memorias una forma de terapia personal, un ejercicio para “cerrar heridas”. A sus 39 años ha considerado el momento idóneo para presentarse al mundo tal y como es, también con aquellos capítulos de su vida que hubiese preferido borrar, pero que le han llevado a estar donde ahora se encuentra. Aunque en su libro no llega a plasmar la palabra “abuso sexual”, en la entrevista que ha concedido a ‘El Confidencial’ sí que lo expresa con total claridad.

“Para mí fue terrible lo que pasó en ese pueblo”, recuerda sobre lo sucedido en Medina del Campo cuando acudió a cubrir un acto de Casa Real bajo demanda de ‘Sálvame’. “No menciono con nombre y apellidos lo que me sucede ese día para no generar expectación en torno a aquella noche que cambió mi vida”, subraya, antes de dejar claro que ella tan solo quiere presentar al público “cómo sucedieron los hechos”.

“Si se ha liado tan gorda por un beso, imagínate con lo que cuento en el prólogo. Es grave. Fue el detonante de lo que hizo que me convirtiera en una persona completamente diferente”, narra Adriana Abenia sobre el suceso que le cambió la vida y a ella misma. Fue muy traumático y a eso tuvo que añadir que sufrió un ictus tan solo un día más tarde: “Decido callarme porque considero que si desvelo lo que me ha sucedido nadie va a querer contratarme. Me siento tan frágil, tan vulnerable… siento que en los inicios de mi carrera la confianza que tanta gente tiene depositada en mí va a desaparecer”, se confiesa.

“Quiero que sirva como hilo conductor para entender la dimensión de lo que ocurre después”, detalla sobre cómo ha redactado sus memorias. “Considero que la vida es un espacio y tiempo y es precisamente ahora, cuando después de pasar por talleres y haber curado muchas heridas, soy capaz de regresar al pasado. Antes habría sido impensable. Si soy sincera, nunca pensé que contaría mi historia, pero he conseguido deshacerme de un peso importante y de esas lagunas que tenía en mi vida”, se libera Adriana Abenia que, además, reconoce que se marchó de ‘Sálvame’ sin contar los demonios que la atormentaba: “No mentí por vergüenza, fue por agradecimiento (…) Mi salud era tan mala, me sentía insegura, sufría ataques de pánico, vivía tan deshumanizada que no quería contar lo que me sucedía y que la gente sintiera pena por mí. Si lo contaba quizá se acababa todo, hubiera tenido que volver a Zaragoza y todo lo que había conseguido no hubiera servido para nada”.