Miguel Frigenti, sin piedad contra Adriana Abenia por un comentario sobre su físico: "Ignorante y maleducada"

Miguel Frigenti se ha convertido en uno de los protagonistas del día después de publicar un polémico tweet sobre Adriana Abenia. El que fue colaborador de "Sálvame", sin pelos en la lengua, ha cargado duramente contra la presentadora después de haber coincidido en una agencia de representación. El televisivo, tras lo ocurrido, ha dado su versión de los hechos a través de su cuenta de Twitter y las reacciones, incluida la de Abenia, no se han hecho esperar.

"Se puede ser maleducada y luego está Adriana Abenia. Me encuentro con ella en una oficina de representación y, sin tener ninguna confianza conmigo, me dice que me encuentra muy 'fuerte' y que es evidente que me he pinchado anabolizantes. Ignorante", ha escrito Miguel Frigenti en su perfil tras el comentario recibido por la presentadora sobre su físico. Al poco tiempo, Adriana Abenia ha comentado el tweet, explicando que había sido un malentendido. "Jajajajaja. Pero si ha sido una broma. Siento mucho que te hayas sentido así, no era mi intención. Era una forma de decirte que te veía genial. Tal vez no te haya pillado en un buen día", ha matizado Adriana.

No es la primera vez que Abenia protagoniza alguna polémica sobre algún comentario que ha hecho el físico de la gente. Hace tan solo un año, la televisiva fue acusada de gordófoba después de dar su opinión sobre una campaña publicitaria con modelos con sobrepeso: "Estar obeso no es sano y no debería ser objeto de una campaña publicitaria, al igual que estar en los huesos. Seamos honestos, la obesidad acarrea problemas como diabetes, accidentes cerebrovasculares, cáncer, hipertensión... Por supuesto tienen derecho a vestirse, pero no que sirva de ejemplo estético para otras mujeres, da lugar a equívocos". Tras esto, Tania Llasera no dudó en responderle: "Llevamos décadas viendo modelos de tallas imposibles, por fin la diversidad que vemos en las calles llega a la publicidad, y ahora… ¿Resulta que es ‘apología de la obesidad’? Lo importante es la salud, pero lo primordial es la salud mental. Esa es mi humilde opinión, como mujer que ha transitado varias tallas en el ojo público".