Makoke, ante su inminente reencuentro con Kiko Hernández en la boda de Marta López: "No pienso parar cinco minutos en él"

Marta López se encuentra ultimando los preparativos para su gran día con Alejandro Huerta. Este fin de semana la pareja dará el "sí, quiero" en la finca El Mirador de Cuatrovientos, en Madrid, y sellarán su amor ante más de 400 invitados, entre los que se encuentran numerosos rostros conocidos de la televisión.

Kiko Hernández, íntimo de Marta López, acompañará a su amiga junto a Fran Antón en el día que promete ser uno de los más felices de su vida. Aunque el colaborador de "Tentáculos" es consciente de que se reencontrará con gente que no le habla y con la que mantiene una tensa relación, aseguró que no iba a reventar la boda de la televisiva y que no iba a entrar en conflicto con nadie, poniendo todo de su parte para que Marta López viva el "día más feliz de su vida".

Marta López con Kiko Hernández y Fran Antón en una imagen de archivo Gtres

"Yo no voy a entrar en guerras con Siñora (Raquel Bollo) ni con el novio de Makoke, que sé que me está buscando por todo Madrid, pero ya verás cómo cuando estén ahí vendrán a comerme la oreja. O no, pero lo que yo no voy a hacer desde luego es fastidiar la boda de mi amiga, ¿eh? Muchas gracias, Marta, por arriesgarte a invitarme cuando el 90% de la boda no me habla. Tienes bastante huevos, porque la gente no lo haría", declaraba a principios de junio en "Tentáculos" sobre la boda de Marta López y los invitados.

Makoke se pronuncia sobre su inminente reencuentro con Kiko Hernández

La exconcursante de "Supervivientes" ha reaparecido ante las cámaras mientras se encontraba celebrando su aniversario con Gonzalo. Ante su inminente reencuentro con Kiko Hernández, íntimo de Kiko Matamoros. Según ha desvelado Makoke ante los micrófonos de Europa Press , "no hay ni problema" porque "yo voy a celebrar la boda de mi amiga, que se lo merece, que está muy feliz y lo demás me da exactamente igual". Muy sincera, también ha confesado que "tampoco yo creo que tenga problemas, no creo, más que nada por Marta, me da igual, no pienso parar cinco minutos en él..."

Otros invitados al enlace

Además de Makoke y Kiko Hernández, Luis Pliego, Leticia Requejo, Miguel Ángel Nicolás, Marisa Martín Blázquez, Antonio Montero, Raquel Bollo, Cristina Tárrega, Belén Rodríguez y Boris Izaguirre asistirán a la boda de Marta López y Alejandro Huerta.