Anita matamoros da el visto bueno al noviazgo de su madre, Makoke, con su nueva pareja

Lo de Makoke con su nuevo novio, Gonzalo, ha sido todo un flechazo. Se conocieron en una fiesta a finales del mes de junio y la atracción fue inmediata. La tertuliana del programa “Fiesta” asegura que su actual pareja es “el gran amor de mi vida”, y ya se lo ha presentado a su hija Anita, quien, por lo que nos cuentan, hace muy buenas migas con Gonzalo y ha dado el visto bueno a esta relación.

Su hermano, Javier Tudela, se congratula de que “veo a mi madre mejor que nunca”, con lo que también bendice la llegada de Gonzalo a la vida de su progenitora. Y es que, la verdad es que a Makoke, como le dijo María Verdoy, la presentadora de “Fiesta de verano”, se le nota en la mirada el feliz momento vital que está pasando.

Contra los que opinan que esto va a ser una simple aventura veraniega, la ex de Kiko Matamoros lanza una advertencia: “esto no es un rollo, Gonzalo y yo estamos ilusionados, enamorados y espero que pasemos juntos muchos años”.

Makoke muy cariñosa en Cádiz Socialité

El novio en cuestión es un año menor que su mediática pareja, o sea, tiene cincuenta y dos años, y se dedica al mundo de los negocios empresariales.

Makoke asegura que “estoy más enamorada que nunca, hasta mi hijo me dice que nunca me ha visto así. Desde que conocí a Gonzalo, el día de San Juan en una fiesta organizada por una amiga, no nos hemos separado”.

Lujan Arguelles, muy cómplice en esta relación, manifiesta que “no había visto nunca el brillo en los ojos que ahora veo en Makoke”. Ni sus dos maridos, Kiko Matamoros y Javier Tudela, ni Tony Spina, ni ningún otro amor del pasado. Gonzalo, según la protagonista de esta noticia, les gana a todos en el terreno de los sentimientos,