Marta Peñate explota con Makoke: ''Te felicito que bien actúas''

El reality veraniego de Mediaset, ‘Vaya Vacaciones’, cerró este jueves, 17 de agosto, su primera temporada dejando enfrentamientos bastante incómodos, especialmente entre las finalistas Marta Peñate y Makoke. Las dos exconcursantes además de haber convivido en el concurso de Telecinco y estar continuamente enfrentadas solo tienen una cosa en común: Tony Spina. El italiano fue pareja de la exmujer deKiko Matamoros antes de tener una relación con la canaria. Esto se convirtió en el desencadenante de los continuos conflictos.

El debate final del reality estuvo presentado por Luján Argüelles quien no quiso dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Peñate porque esa inquina hacia la ex azafata del 'Telecupón'.“Se me ha tachado mucho de celosa, pero tengo una mente tan narcisista que no hay nadie mejor que yo en la vida”, comenzaba a decir Marta en su propia defensa.

‘’La tregua con Makoke… Hay muchas imágenes donde se ve que soy yo la que la busca, y no es así. Lo que más me ha molestado de Makoke era que las risas y las bromas eran cuando ella quería. Cuando a lo mejor yo le decía algo ella se hacía la víctima, lloraba, se echaba las manos a la cabeza… Hay una frase que no se me va a olvidar en la vida, cuando le dijo a Tony ‘no te mereces a una mujer como ella’ , ¿Quién eres tú para decirle a mi novio que no se merece una mujer como yo?”, continuaba soltando la ex participante de ‘La isla de las tentaciones’ dejando clara la rabia que sentía hacia Makoke.

Tras estas palabras, la conductora quiso conectar con la otra protagonista para saber que pensaba al respecto. “Es una mentira detrás de otra, ¿Esta mujer no va a parar nunca?”, decía Makoke en defensa propia. Momentos más tarde, entraba en plató aclarar todo con un ‘cara a cara’. "Mala bicha, sibilina, víbora, poco natural, falsa...", soltaba Marta a modo de metralleta para continuar con un ‘’¡Cuánto te he echado de menos!’’.

Makoke, al escuchar estas palabras se mostraba tranquila sin querer entrar al trapo. "Eres un animal televisivo, has hecho muy bien tu papel, pero no creo que seas el personaje que has querido demostrar", le echaba en cara la madre de Javier Tudela.

Tras ver la impasibilidad de la ex de su chico no dudó en dedicarle una frase de la canción de Shakira con Rauw Alejandro: ‘’Te felicito, que bien actúas’’. La rubia, que se encontraba a pocos centímetros de Peñate le confesó que no iba a permitir que ‘’siguiera haciendo su papel a su costa’’ para luego concluir alegando que ‘’no hay ni un solo vídeo’’ donde haya hablado mal de Marta.