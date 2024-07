Carla Vigo, enamorada de un futbolista catalán que no gusta al entorno de la sobrina de la Reina

"Enamorada totalmente". Así define una amiga de Carla Vigo lo que siente la sobrina de la reina Letizia por un futbolista catalán de nombre Xavi, al que conoció hace pocas semanas. El vive en Barcelona y ella en Madrid, pero ya se han visto en varias ocasiones.

La fuente anterior, no obstante, considera que "ese chico lo único que busca es ser popular, no demuestra a Carla el menor cariño, pero ella parece embobada y no se da cuenta de que esta relación acabará haciéndole mucho daño. El día menos pensado se va a encontrar más sola que la una. Y mira que le intentamos abrir los ojos, pero, como le digo, se ha enamorado hasta las trancas y es incapaz de ver lo poco que le conviene esa relación". La hija de la desaparecida Erika Ortiz hace caso omiso a los consejos de sus amigos y está empecinada en sacar adelante la relación con Xavi.

Carla Vigo y Rafael Amargo Gtres

Carla sigue intentando abrirse paso como actriz, y dentro de unos días volverá a subirse a un escenario para intervenir en un musical junto a sus amigos, Josele Román y Rafael Amargo. Y continúa asistiendo a clases de baile.

Además, se mueve en las redes sociales con soltura, aspirando a convertirse en una buena influencer, y cuelga vídeos en tik tok. Otro de sus proyectos es escribir un libro autobiográfico en el que relatar distintos episodios de su vida personal y profesional, aunque sabemos que en su familia no gusta esa intención y ya le han dicho que reconsidere esa idea. Veremos si hace caso y olvida ese proyecto literario.