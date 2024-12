Chinchón, tinte y fiesta a sus 95 años: así vive América, la singular madre de Alaska

Este domingo, 15 de diciembre, llega a Movistar + "Alaska Revelada", un documental de tres episodios que recorre la vida de Olvido Gara y su carrera profesional en el mundo de la música y televisión. Quien más impaciente está por este estreno es su orgullosa madre, América Jova, que a sus 95 años no quiso perderse la presentación oficial de esta serie que ofrecerá el retrato más íntimo y desconocido de la artista. Feliz, no escatimó halagos: "Es una gran hija, como persona me imagino que también". Y también para su yerno, Mario Vaquerizo, a quien definió como un ser "fenomenal, un encanto". Con él, según reveló, Alaska ha tenido la vida que siempre soñó.

Mario Vaquerizo y Alaska. Gtres

¿Quién es América? A la vista queda que es una mujer vitalista y amante de la fiesta. En 2019, la entrevistaba para LA RAZÓN el carismático Jesús Mariñas, fallecido en 2019, y pudimos descubrir su arrolladora personalidad y su enorme jovialidad, rasgos que, cinco años después, mantiene intactos. Con cuatro matrimonios en su haber, desvelaba que tenía un novio en Gijón, Dionisio.

Con Mariñas habló de su hija sin pelos en la lengua, pero con cariño: "Menos mal que abandonó la idea de ser bailarina porque bailaba francamente mal. Le faltan gracia y ritmo. Nunca me dio mucho que hacer; piensa que tenía once años la primera vez que se fue de mi lado. No pensó ser artista, todo le daba vergüenza. ¡Pues ahí la tienes!". Irónica, por supuesto, le confesó que le habría gustado ser rica, tener un yate y un avión pequeño. Y, por encima de todas estas cosas, tener un nieto. "Y haber seguido cantando".

En mayo celebró su 95 cumpleaños con una gran fiesta en la que no faltaron mariachis, globos y una gran tarta homenaje a Cuba, México y Madrid, los tres lugares que lleva en el corazón. La felicitación de Mario Vaquerizo demostró ese vínculo tan especial entre suegra y yerno: "América, te quiero mucho y que sepas que me siento muy afortunado de formar parte de tu vida. Es lo que me has demostrado desde el primer día que nos conocimos".

Alaska y Mario Vaquerizo. Gtres

América saca el lado más entrañable de Alaska. La artista es fruto de la relación que tuvo con un soldado republicano, Manuel Gara, que emigró a México tras ganar Franco la guerra. Allí pasó la artista su niñez. A pesar del disgusto que supuso la vocación de la niña, que ya a los 14 años empezó a tocar de Kaka de Luxe, la relación ha sido siempre envidiable, como ha ido mostrando en lo que llamó "24 horas con mamá", en su cuenta de Instagram. Tiene la costumbre de pasar un día a la semana, con noche incluida, en casa de su madre, una jornada en la que realizan distintas gestiones. "Salimos a la compra, dejo comida cocinada, lavamos el pelo, teñimos, cortamos, jugamos al chinchón y me quedo a dormir. A la mañana siguiente me la vuelvo a encontrar toda arreglada esperando que vengan a recogerla para bajar a desayunar… ella llena de vitalidad y yo agotadita".

Aunque cubana y con uno de sus amores republicano, se define muy de derechas. "Soy cubana antigua. Fui fidelista hasta que llegó al poder y arruinó el país". En su vista a "El Hormiguero", en 2017, para presentar su biografía, "Memorias de América. De Cuba a Alaska", contó que ha regentado peluquerías y restaurantes, ha sido gancho en un casino e "incluso he echado cartas en la televisión".

Ofreció también una clase magistral en asuntos del corazón y, después de varios maridos y muchos novios, admitió que estos últimos son bastante más divertidos que los esposos. "Siempre he tenido mucha suerte con los hombres porque los conozco de soldados y se van de generales. Los conozco arruinados y se van siempre bien". Genio y figura.