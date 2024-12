La extraña actitud de Carlo Costanzia desde que se convirtió en padre

La llegada al mundo del hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ha supuesto todo un revuelo, especialmente para su abuela Terelu Campos. La colaboradora ha protagoniza varias polémicas, ya sea por discutir con la prensa que no ha pagado previamente por las preguntas que realiza o por haber sido vista entrando al hospital por la morgue el día que conocía a su primer nieto. Más discretos han sido los papás, que ya se encuentran en casa disfrutando de la primera semana de su retoño. Ahora bien, después de los primeros siete días, comienza a resultar extraña la actitud del actor y cantante tras convertirse en padre.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio posan tras convertirse en padres por primera vez Europa Press

La nieta de María Teresa Campos reapareció ante las cámaras en las puertas del Hospital Fundación Jiménez Díez de Madrid radiante, con una amplia sonrisa. “Muy bien, muy contentos. Está siendo increíble. Yo recuperándome y todo muy bien. Estuvimos un montón de horas, pero al final no pudo ser. Nuestro hijo está sanísimo y precioso”, detallaba sin poder borrar la sonrisa del rostro. Mientras tanto, su chico parecía algo más comedido, aunque regalaron juntos una idílica estampa de romanticismo con la evidente complicidad que transmitían. Es más, después de casi un año estando su romance puesto en duda, este instante tras el nacimiento de su hijo hicieron que muchos cambiasen de idea y apostasen por lo suyo.

No obstante, ya comienza a resultar sospechosa la actitud que ha desplegado desde entonces el hijo deMar Flores. ¿Qué le sucede? Esa es la pregunta que muchos se hacen al ver cómo se muestra más opaco que de costumbre, blindándose por completo ante los reporteros y siendo imposible robarle una simple palabra de sus labios. Alejandra Rubio no ha tenido reparo en conectar con sus compañeros de ‘Vamos a ver’ y darle algunas pinceladas de la llegada de su bebé, pero no hubo forma de convencer a Carlo Costanzia de que hiciese lo propio y ofreciese simplemente un par de frases a cámara. También huye de los micrófonos cuando se le aproximan y las cámaras las deja atrás con rápidos movimientos.

Carlo Costanzia en Vallecas Gtres

Carlo Costanzia no quiere llamar la atención y prefiere adoptar un discreto segundo plano, dejando que sea la madre de su hijo quien tome todo el protagonismo. Al menos sí por el momento. Incluso en sus redes sociales ha caído en el olvido, siendo tan solo algunas pinceladas sobre su trabajo lo que comparte, alejando al público de cualquier detalle íntimo o personal. Eso se lo reserva para el documental que ha grabado con Alejandra Rubio, teniendo que convivir en los últimos meses con las cámaras que ahora parece tener alergia. Quizá sea por eso de que aseguren que la pareja se embolsará entre 400.000 y 500.000 euros por una colección de capítulos que repase su romance, el embarazo y el nacimiento de su primogénito. Más allá quedan las exclusivas en el kiosco rosa y las entrevistas en televisión. Eso sí, ambos defienden que quieren disfrutar de este feliz momento con su bebé en casa en la intimidad, de ahí que pidan respeto a los reporteros y no les hagan demasiadas preguntas.