El diario de Amilibia: ¡Calienta, Cándido, que sales!

Feijóo está eufórico, como la Roja. Leo: «El Tribunal Supremo deja a Puigdemont sin la amnistía que le prometió Sánchez». No desea este bufón amargar la romería al líder gallego, todo lo contrario, que le sienten bien el albariño y el centollo, pero Cuca y Tellado tendrán que recordarle que ahí está esperando el TC, o si lo prefieren, la Virgen de los Desamparados, porque a ambos podrán recurrir en petición de amparo el Puchi y los suyos. La imagen de esta Virgen se representa con una azucena en una mano y, en sus brazos, el Niño Jesús portando la cruz. No sé quién es la azucena del TC, quizá porque aún no ha salido del armario o del invernadero, pero casi todos los analistas de la cosa coinciden en que el Niño Jesús es, sin duda, Cándido Conde-Pumpido, quien lleva a cuestas sin sufrimiento aparente la cruz de su identificación con el Amado Líder y Apolo de la Moncloa.

Puigdemont pide al Supremo que aplique la ley de amnistía en la causa por terrorismo de 'Tsunami Democràtic' Europa Press

Hay un detalle importante: no se sabe por qué, el escultor creó la imagen con una ligera inclinación hacia adelante, por lo que los valencianos la conocen cariñosamente como «La Geperudeta», es decir, «La Jorobadita». El artista fue un visionario que, ya en el XIX, adivinó hacia donde se iban a inclinar la Virgen y, sobre todo, el mismísimo TC: hacia adelante, o sea, ante el mando supremo, que por algo la Virgen fue nombrada en 1810 «Generalísima de Nuestros Ejércitos» mucho antes de que naciera Franco. Así que el entrenador de la Roja/Roja ya grita mirando a su banquillo: «¡Calienta, Cándido, que sales!». No necesita órdenes tácticas: él y su grupo progresista conocen bien la estrategia.

Mientras, el líder gallego mira a su banquillo y dice muy animoso: «Tranquilos, muchachos, que como buenos centristas que somos, Mbappé, que odia los extremos, está con nosotros». O así.