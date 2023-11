El diario de Amilibia: Cumpleaños de Tamara y nuevo Gobierno

Mi amiga Cayetana me ha enviado un guasap guasón: «Qué detalle el de Pedro Sánchez: anunciar el nuevo Gobierno en el cumpleaños de la marquesa de Griñón». Efectivamente: ayer, 20-N, cumplió 42 años Tamara Falcó, bendita sea, y como aún no han aparecido las revistas del corazón no sé cómo lo ha celebrado con Íñigo, mamá Isabel y demás parentela. Si hizo ella misma la tarta de chocolate, si colocó las 42 velas, si sopló una vez o dos, qué regalos recibió. Quizá pidió, como le dicta su fe y su buen corazón, que el dinero destinado a las ricas preseas lo enviaran a la ONG del padre Ángel para que socorra a los pobres en Navidad. O quizá la parejita haya viajado a las Maldivas, a ver si el calor estimula a Iñigo en sus afanes procreativos.

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez: 22 ministerios (cinco de Sumar) y nueve caras nuevas El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez: 22 ministerios (cinco de Sumar) y nueve caras nuevas

Pero la política siempre chafa los bellos detalles con su realismo poco mágico. Resulta que este 20-N es también, oh casualidad, el 48 aniversario de la muerte de Franco y el sanchismo no podía dejar pasar tamaña oportunidad. Dijeron desde Ferraz: «La composición del Gobierno es el contraataque del presidente a la presión de la derecha y de la extrema derecha y que lo haga en 20-N es todo un mensaje». La sustancia del profundo mensaje parece estar en que Franco les sigue sirviendo para un roto y un descosido. Y que, además, sería infrautilizar la figura del dictador si tan solo lo usaran para desenterrarlo, pasearlo y calificar de franquistas a todo dios. Poca cosa.

También el 20-N es el aniversario del fusilamiento de José Antonio, pero ahí el mensaje podría resultar excesivo. En fin, Tamara diría que por qué no aprovechó el Black Friday para el anuncio. Pero no ha habido rebajas.