El diario de Amilibia: Él vibrará hoy con los indepes

Cuenta que pasó auténticos sudores, imagino que fríos, algo así como los que padecen muchos españoles tratando de digerir el brutal salto histórico: ya no verán a Puchi con los grillos en las muñecas, como soñaban, sino con escolta protectora de maderos. A Vicky Martín Berrocal, diseñadora y «celebrity», le registraron el equipaje en el aeropuerto madrileño y los agentes le encontraron un bote de lubricante dilatador, tres consoladores de color negro, un juego de esposas y un látigo. Lo pasó muy mal, la pobre. «Sucedió hace 25 años y aún tengo pesadillas con eso», confesó en el programa «Martínez y Hermanos», donde narró la historia. Aclaró, eso sí, que todo el cargamento sexual era de una amiga. Lo que no dijo y no acabo de entender es que vio el escáner o qué alerto a los vigilantes.

Yolanda Díaz junto a Pedro Sánchez. Gtres

¿Qué vieron los agentes de peligroso en la maleta de Vicky hace 25 años? ¿Pensaron que las esposas las había perdido a Otegi, entonces parlamentario vasco, y tenían que devolvérselas? ¿Que el látigo iba destinado a Pablo Iglesias, quien con 20 añitos ya suspiraba con fustigar a Mariló Montero hasta la sangre o a cualquier facha que apareciera por la Universidad? A pesar de las pesadillas que aún sufre la diseñadora por el traumático suceso del registro, no parece que haya necesitado tratamiento psiquiátrico: en el programa de Ana Rosa, en un didáctico espacio dedicado a los orgasmos, ella declaró que los había fingido muchas veces y dejó una frase para la historia: «El mejor compañero de la mujer es el vibrador».

Vicky diseñará pronto el «Satisfyer» con lunares y bata de cola. Ah, los vibradores. Hoy vibrará el Parlamento y, sobre todo, 179 diputados/as con Él, el Apolo de la Moncloa, el gran consolador de independentistas.