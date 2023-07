El diario de Amilibia: España, en manos de los Tres Tenores

Veo la foto de los Tres Tenores del independentismo vasco y catalán (Otegi, Junqueras y Rufián) anunciando en un mitin que unen sus voces para obligar a Sánchez a pactar lo que ellos quieran. Otegi hubiera preferido un ochote con presencia internacional, con los escoceses, el Sinn Fein, el Bloque Flamenco, el Partido Quebequés y el Congreso Nacional Tibetano, pero de momento se tiene que conformar con lo que hay a la espera del BNG con sus Tanxugueiras. Por si Él no se había enterado, cantan a los cuatro vientos que «el PSOE no hace, se le obliga a hacer». Y el aria definitiva: «Lo que vaya a pasar en los próximos años en España lo van a elegir ERC y Bildu». No se sabe si el afamado trío, tan resalado, bailó sardanas y jotas vascas después de ponerse ciegos de chacolí y rosado del Penedés, bacalao al pilpil y butifarra.

Oriol Junqueras y Gabriel Rufián en el primer acto de campaña de ERC en Barcelona ERC

Ellos van a decidir. ¿Y en qué van a convertir lo que quede de España? Como los Tres Tenores son gente cantarina y con sentido del humor, quizá le exijan a Sánchez cosas varias muy divertidas, contables y cantables. Por ejemplo: 1) Que el Estado español sea el Parque de Atracciones de los Païssos Catalans y la República Socialista de Euskadi. 2) Que los españoles reconvertidos en camareros, maîtres, sumilleres, recepcionistas y conserjes a su servicio, aprendan vasco y catalán para mejor atenderles. 3) Que también aprendamos el «Gernikako arbola» y «Els segadors». 4) Que los cocineros vascos ganen todos los años MasterChef. 5) Que se organicen «ongis etorris» en todas las ciudades de España a los indepes indultados y etarras excarcelados. Etc.

Tranquis. Asegura Mertxe Aizpurua que «la ciudadanía del Estado español estará satisfecha» con los acuerdos.