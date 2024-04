El diario de Amilibia: Más ataques y ya es «Rocky Ayuso»

Si envían algunos cientos más de manifestantes a su barrio a pedir su dimisión («Ayuso, abuso», gritan) y si además los sociatas van a por sus cuñadas, primos, tíos, abuelos, ex parejas y amigos de la infancia en general, definitivamente harán de Ayuso la Juana de Arco o la Capitana Marvel de Madrid. Leo: «El acoso de la izquierda no desgasta a Ayuso. Una encuesta encargada por el PP revela que la presidenta sumaría cuatro escaños más y superaría el 50% de los votos». Bien es verdad que una encuesta encargada por el PP puede ser como el CIS de Tezanos, pero sí que parece cierto, según otras fuentes y manantiales, que los ataques y ciberataques a la presidenta de la Comunidad de Madrid sólo logran fortalecerla, acrecientan su mito. La de las cañas y los torreznos, la actriz del cine mudo, la IDA, está en su salsa más brava cuando la machacan.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofrece una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno que, de forma extraordinaria, se celebra en el Ayuntamiento de Leganés, a 13 de marzo de 2024, en Madrid (España). Carlos Luján Europa Press

Le gusta la fruta y las arremetidas le sientan como «fruit smoothies». La cargan de vitaminas y de mala uva. No es de extrañar que la táctica bélica genere dudas entre sus adversarios. Leo: «El cuerpo a cuerpo contra Ayuso genera dudas en sectores del PSOE. Cargos del partido socialista advierten que la estrategia ‘‘da alas’’ a la presidenta madrileña». O sea, que la están dando Red Bull, no por el bul. No sé lo que opinara su novio, pero todo parece indicar que a Isabel le ponen las embestidas. La foto de Macron que ha dado la vuelta al mundo, sacudiéndole estopa con saña y expresión feroz al saco de boxeo, quizá inspire a MAR para la próxima sesión fotográfica de su pupila. Que saque los guantes que le regaló Ilia Topuria y la inmortalicen sacudiendo un saco con la fotografía del Apolo de la Moncloa.

Ahí está Rocky Ayuso.