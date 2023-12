El diario de Amilibia: Que Europa se lo diga en catalán

La portavoz del Gobierno catalán, Patricia Plaja, embiste a la delegación de parlamentarios europeos que estudia la inmersión lingüística: «Hacen demagogia con niños y adolescentes». El secretario de Políticas Educativas de la Generalidad achaca el fiasco escolar (informe Pisa) a la excesiva presencia de alumnos inmigrantes. Anna Simó, consejera de Educación de la Generalidad, de ERC, culpa a la pobreza infantil. Creo que la búsqueda de disculpas de todo género es quizá el área política más importante en el organigrama de la Generalidad: deben de tener un nutrido departamento dedicado a la excusa y la evasiva. Y eso que aún desconocemos la disculpa del PSC, o sea, de Salvador Illa, que está traduciendo, dicen, «Tierra firme» al catalán. El texto llegará a las escuelas y ayudará a los alumnos catalanes a mejorar en Lectura Progresista, Matemática de Pactos, Supervivencia, Cambios de Opinión y Protocolo en las Mesas de Diálogo.

La consellera de Educación, Anna Simó, en el Parlament Quique García EFE

Yana Toom, presidenta de la misión europea que estudia la inmersión lingüística, se queja de que la Generalidad no les ha permitido reunirse libremente con los docentes, que las sentencias no se cumplen, que no hay bilingüismo en la enseñanza, que se acosa a las familias que exigen enseñanza en español, y que les han llamado fascistas y racistas por intentar hacer su trabajo. Pobres, no conocen el percal. El Departamento de Disculpas comunicará que la Generalidad no ha entendido nada de lo que dicen: ¿no saben que deben exponer sus quejas en catalán?

Como la Generalidad acostumbra a pasarse por el arco del triunfo todas las sentencias adversas, en la próxima Mesa debatirán con Él por dónde se van a pasar todo lo que diga la UE. Entendámoslo: ya tienen el arco del triunfo muy escocido.