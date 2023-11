El diario de Amilibia: Zapatero ve a Franco en el infinito

Nunca he logrado saber qué bebe ZP por las mañanas, pero el otro día le escuché en Radio Nacional contándole a Íñigo Alfonso algo así como que los manifestantes contra el sanchismo en realidad salen a la calle a aclamar a Franco, o sea, que ahí tenemos a millones de españoles poco menos que pidiendo el retorno del dictador o, si lo prefieren, jugando a la güija a ver si con un poco de suerte consiguen ponerse en contacto con el espíritu de Franco para escuchar desde la lejanía lo que guste ordenar. ZP ha detectado esta sutil y estratégica maniobra merced a sus grandes conocimientos cosmológicos en el complejo capítulo del universo infinito, que lo sitúan como alumno aventajado de Iker Jiménez e Einstein.

Fotografía de archivo (años 60) de Francisco Franco. EFE

Recuerden que el pasado 18 de julio (precisamente en esa fecha tenía que ser), hablando de lo que nos distingue de otras especies en un acto del PSOE en el País Vasco (precisamente allí había que hablar de las especies), hizo la siguiente reflexión que ya ha pasado a la reciente historia de la Ciencia como el Principio Zapatero del Infinito: «El infinito es infinito. El universo es infinito muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito». No hay duda, al menos yo no la tengo, de que en la suya sí cabe: nunca nadie había llegado tan lejos en la explicación del infinito, salvo el astronauta Buzz de «Toy Story»: «¡Hasta el infinito y más allá!». Dicen que así anima Begoña a su Pedro antes de partir hacia la investidura, aunque tampoco es moco de pavo el coro de las vicepresidentas en modo Trillizas de Oro: «¡A por ellos, oé, a por ellos, oé!».

Esperamos ansiosos la definición de ZP de los agujeros negros.