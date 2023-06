El emotivo mensaje de Alejandro Sanz a Joaquín en su retirada: "Te quiero mucho"

No pudo asistir ayer al partido homenaje de despedida a su íntimo amigo Joaquín, pero Alejandro Sanz le mandó un emotivo, y divertido, mensaje que fue proyectado en los marcadores del estadio Benito Villamarín antes de comenzar el encuentro.

"Eres un amigo para los que te conocemos y para los que no te conocen tanto también. Si has sido capaz de jugar hasta los 41 años en el Betis no me quiero ni imaginar cuantos años vas a estar en la televisión y dando por saco. Te quiero mucho, te agradezco tu cariño, tu arte y tu forma de ver la vida. No he podido estar hoy contigo porque estoy arreglando los cajones de la cocina, pero te quiero mucho. Muchas felicidades".

Tras escucharse sus palabras, los sesenta mil asistentes al partido se fundieron en un gran aplauso, y se pudo ver a Joaquín muy emocionado y a punto de derramar unas lágrimas. Muy cerca, su mujer, sus dos hijas, y buena parte de su familia, y otros amigos como Vicky Martín Berrocal, Eva González, Niña Pastori, Sergio Ramos, Cesar Cadaval y el torero Espartaco.